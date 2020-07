La marque Zamst annonce qu'elle va parrainer Trae Young, un joueur de basket-ball professionnel américain





TOKYO, 28 juillet 2020 /PRNewswire/ -- « Zamst », une marque d'orthèses pour sportifs et de produits de soins appartenant à Nippon Sigmax Co., Ltd. et basée à Tokyo, au Japon, a annoncé qu'elle a conclu un accord de parrainage mondial avec Trae Young, un basketteur professionnel qui joue dans les Hawks d'Atlanta.

À 21 ans, Trae Young a déjà connu une brillante carrière de basketteur, notamment en jouant pour l'université d'Oklahoma. Il a été le premier et le seul joueur à ce jour dans l'histoire de la NCAA à marquer le plus de points et faire le plus de passes décisives en une seule saison. Alors qu'il n'est que dans sa deuxième année de carrière de basketteur professionnel, il s'est classé parmi les trois premiers en termes de points et de passes décisives lors de la dernière saison et est devenu le favori des supporters grâce à son style de jeu innovant et électrisant sur le terrain. Il a également été sélectionné à l'unanimité pour la « All-Rookie First Team » (composée exclusivement de joueurs en première année de compétition) en 2019 et a été choisi comme starter pour le Match des étoiles 2020.

Trae Young peut désormais arborer la célèbre chevillière A2-DX de Zamst.

Message de Trae Young

« Je suis très heureux de faire équipe avec Zamst, car leurs orthèses ont été un complément inestimable à ma condition physique et à ma discipline quotidienne de jeu. À titre d'ambassadeur mondial de la marque Zamst, j'espère faire comprendre l'importance d'une bonne condition physique. Les orthèses de Zamst sont très fonctionnelles et confortables, ce qui me permet de me concentrer sur mon jeu lorsque je suis sur le terrain. »

Message de Yosuke Suzuki, président-directeur général de Nippon Sigmax Co., Ltd.

« Grâce au dynamisme et aux efforts de Trae sur le terrain et en dehors et à sa façon de prendre passionnément soin de lui, nous sommes heureux de voir Trae rejoindre notre équipe et représenter Zamst. Les relations de Trae et son engagement indéfectible à l'égard de sa communauté - en particulier ses jeunes fans, et son intégrité sur le terrain et en dehors - ont fait de lui un choix évident lorsque nous avons décidé d'un sportif qui représente le mieux Zamst. »

À propos Zamst

Nous sommes une marque d'orthèses pour sportifs et de produits de soins créée en 1993 par Nippon Sigmax Co., Ltd., une entreprise médicale qui développe et fabrique des produits pour le marché de l'orthopédie depuis 46 ans au Japon. Notre marque est reconnue pour occuper la première part de marché* du Japon et est désormais vendue dans 30 pays.

* Ventes de produits de marque dans le canal de distribution du sport de 2014 à 2018 au Japon, sur la base de la valeur des expéditions selon une étude réalisée par une tierce partie en 2019.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur zamst.com.

