Walton élargit ses Fonds BOLD destinés aux constructeurs d'habitations américains afin de soutenir le marché en expansion des maisons neuves individuelles





Walton, société d'investissement immobilier et de gestion de biens fonciers avec 3,39 milliards USD sous gestion et administration, a élargi ses Fonds Builder Option Land Development Funds (les Fonds BOLD), dont l'objectif d'investissement est de lever des capitaux en vue d'acquérir des terrains que les grands constructeurs d'habitations américains sélectionnent pour des projets de développement résidentiel à court-terme.

Les 500 millions USD des Fonds BOLD -- un fonds de 250 millions USD ciblant les investisseurs américains et un fonds distinct de 250 millions USD ciblant les investisseurs non résidents aux États-Unis -- offrent un investissement alternatif dans les actifs immobiliers qui répondent aux besoins de biens à court-terme des principaux constructeurs d'habitations du pays.

Les Fonds BOLD récemment élargis offrent aux investisseurs, tant domestiques qu'internationaux, l'opportunité de participer à la croissance actuelle du marché de la construction aux États-Unis.

Selon une enquête sur le logement de John Burns, la demande de nouvelles maisons s'enflamme, avec des ventes de nouvelles maisons en augmentation de 55 % en glissement annuel (YOY). Les ventes se sont améliorées dans toutes les régions, avec une progression de 84 % en Floride, suivie de 59 % au Texas et 54 % dans le Sud-Est. Dépassant la solidité des prix de 2018 et 2019, 57 % des constructeurs ont augmenté leurs prix nets en juin, alors que la notation des transactions était la meilleure enregistrée depuis quatre ans.

Les stocks de produits finis moyens ont chuté de 20 % YOY alors que les consommateurs réclamaient un emménagement rapide, 55 % des constructeurs tablant sur des ventes satisfaisantes au cours des six prochains mois, contre 36 % il y a un an.

Les Fonds BOLD prévoient d'acquérir des biens identifiés par les grands constructeurs américains cotés en Bourse pour le développement résidentiel à court-terme. Les terrains devraient ensuite être revendus par étapes à ces mêmes constructeurs, avec un calendrier de retrait ajustable et des options de paiement flexibles. Les Fonds BOLD prévoient de distribuer des bénéfices aux investisseurs alors que les maisons seront construites et vendues par les constructeurs.

Le principal objectif d'investissement des Fonds BOLD est de préserver l'investissement en capital et de générer de la trésorerie par l'acquisition et la vente des actifs fonciers. Un contrat d'acquisition et de vente avec le constructeur est conclu avant chaque acquisition, définissant le calendrier de retrait et le prix par étape. Les biens sont acquis entièrement au comptant et les flux de trésorerie sont prévus pour arriver dans le délai de 6 à 24 mois.

« Les Fonds BOLD de Walton répondent aux besoins d'un secteur de la construction d'habitation en pleine évolution, en permettant aux constructeurs de réserver des terres avec des structures d'option offrant un montant limité de capital investi », déclare Bill Doherty, PDG du Groupe Walton. « Les constructeurs de maisons sont en mesure d'améliorer leur RSI en adaptant mieux les coûts de leurs stocks fonciers à la trésorerie provenant des ventes, et les investisseurs bénéficient d'une source de trésorerie diversifiée ».

L'Indice du marché du logement de l'Association nationale des constructeurs de maisons (National Association of Home Builders, NAHB) publié mi-juin, faisait état d'une progression de 21 points à 58 en juin 2020 de l'indice de confiance des constructeurs sur le marché neuf des maisons individuelles, ce qui indique également que le logement se positionne en tête de la reprise économique post-pandémie. Toute valeur supérieure à 50 indique un marché positif, indiquait l'Indice.

« Alors que le pays s'ouvre de nouveau, le logement est bien positionné pour faire progresser l'économie », a affirmé le président de la NAHB Dean Mon. « Les stocks sont serrés, les demandes de prêts hypothécaires en augmentation, les taux d'intérêts faibles et la confiance en hausse. En un mois, les transactions d'achats ont plus que doublé, alors même que les constructeurs font état de demandes croissantes d'informations en ligne et par téléphone faisant suite à l'épidémie », a ajouté M. Mon.

Depuis plus de 40 ans, Walton recherche, planifie et structure des investissements fonciers de préaménagement situés dans les principaux couloirs de croissance aux États-Unis et au Canada. L'évolution de Walton a ouvert la porte à l'offre de nouveaux produits, comme les Fonds BOLD, en créant de nouvelles opportunités pour les investisseurs et les constructeurs d'habitations.

À propos de Walton

Walton est une société privée mondiale leader dans le domaine de l'investissement immobilier ainsi que dans la gestion et l'administration d'actifs fonciers, qui se concentre depuis plus de 40 ans sur des terrains stratégiquement situés dans des couloirs de croissance majeurs. La société gère et administre 3,39 milliards USD d'actifs immobiliers en Amérique du Nord, pour le compte de ses investisseurs et partenaires commerciaux. Walton possède plus de 42 087 hectares de terrains en propriété, sous gestion et sous administration aux États-Unis et au Canada. Pour plus d'informations sur Walton, ses entités et le portefeuille d'actifs de la société, rendez-vous sur Walton.com.

