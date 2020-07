Les Aliments Maple Leaf nomme Nadia Theodore au poste de vice-présidente principale, Relations avec le gouvernement et l'industrie à l'échelle mondiale





MISSISSAUGA, ON, le 27 juill. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf inc. (TSX : MFI) a nommé Nadia Theodore au poste de vice-présidente principale, Relations avec le gouvernement et l'industrie à l'échelle mondiale. Mme Theodore entrera en fonction le 13 octobre. Elle succède ainsi à Rory McAlpine, qui prend sa retraite après 15 ans de service au sein des Aliments Maple Leaf.

Elle travaillait auparavant pour le gouvernement du Canada, où elle a occupé divers postes depuis les 20 dernières années. Depuis 2004, Nadia a occupé des rôles diplomatiques à responsabilités croissantes au Canada et à l'étranger, principalement dans le domaine des affaires internationales et des politiques commerciales. Plus récemment, elle a été consule générale du Canada dans le sud-est des États-Unis, à Atlanta, en Géorgie. Elle a également occupé le rôle de conseillère du Canada auprès de l'Organisation mondiale du commerce lors d'un mandat de trois ans à Genève, en Suisse.

Auparavant, Nadia était analyste politique principale et gestionnaire régionale adjointe au sein de la Direction des affaires autochtones à Ottawa et à Winnipeg, ainsi qu'administratrice des organismes de bienfaisance auprès de l'Agence du revenu du Canada.

« En plus d'une vaste expérience des enjeux mondiaux, Nadia possède une excellente connaissance des gouvernements ainsi que des compétences diplomatiques qui en font la candidate tout indiquée pour ce poste. Nous sommes reconnaissants pour le leadership continu de Rory McAlpine au sein des Relations avec le gouvernement et l'industrie, mais nous avons trouvé en Nadia une successeure extraordinaire. », affirme M. Michael McCain, président et chef de la direction des Aliments Maple Leaf.

Elle est titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Université de Londres ainsi que d'un baccalauréat et d'une maîtrise en sciences politiques de l'Université Carleton à Ottawa.

Les Aliments Maple Leaf est un fabricant de produits alimentaires vendus sous des marques phares, notamment Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural SelectionsMD de Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD de Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MD, Lightlife®, Field Roast Grain Meat Co.MC et Swift®. Maple Leaf emploie environ 13 000 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Asie. Le siège social de la société est situé à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

SOURCE Les Aliments Maple Leaf Inc.

