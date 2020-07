Amazentis lance Timelinetm, à base de Mitopuretm, et signe une avancée majeure en matière de nutrition cellulaire





Amazentis, une entreprise pionnière du secteur des sciences de la vie, a annoncé aujourd'hui de nouvelles découvertes cliniques et le lancement sur le marché de Timeline Cellular Nutrition aux États-Unis. Après une décennie de recherches menées par d'éminents scientifiques et docteurs en médecine, Timeline Nutrition devient la première marque à offrir Mitopuretm, une forme très pure d'urolithine A dont il a été démontré qu'elle contribue à réduire le déclin cellulaire lié à l'âge et à améliorer la force musculaire.

Un essai clinique randomisé, en double aveugle et contrôlé par placebo (NCT03464500) réalisé chez des participants d'âge moyen (40 à 65 ans) en bonne santé a montré que la consommation quotidienne de 500 mg de Mitopuretm (urolithine A très pure) pendant 4 mois à conduit à une amélioration significative de la force musculaire des jambes.

Un essai clinique randomisé distinct (NCT04160312) a été réalisé chez des adultes en bonne santé (âgés de 18 à 80 ans) aux États-Unis pour comparer les niveaux d'urolithine A après la consommation de Mitopuretm et de jus de grenade. Il a montré qu'une dose de 500 mg de Mitopuretm fournit plus de 6 fois plus d'urolithine A que 240 ml de jus de grenade à 100%.

Amazentis propose le premier produit contenant du Mitopuretm à l'efficacité cliniquement prouvée directement aux consommateurs via le site internet de Timeline Nutrition.

À partir de la quarantaine, de nombreuses personnes commencent à ressentir une perte de force musculaire due au déclin de la bioénergie cellulaire et de la fonction mitochondriale lié à l'âge. La formule de Timeline contient un ingrédient exclusif, le Mitopuretm, qui est une forme extrêmement pure d'urolithine A. Cet élément bioactif est produit par le microbiome intestinal chez une partie seulement de la population. Mitopuretm est le seul composé dont il s'avère qu'il augmente la fonction musculaire en stimulant le recyclage sélectif des mitochondries endommagées (la «centrale» de la cellule) grâce à un processus anti-âge appelé mitophagie.

«Pour la première fois, nous avons démontré que la consommation régulière de Mitopuretm pendant 4 mois déclenche des changements physiologiques importants dans le corps et améliore considérablement la force musculaire des jambes, déclare le Dr Patrick Aebischer, président et cofondateur d'Amazentis. Il s'agit d'une avancée importante en matière de nutrition fondée sur la science axée sur la force musculaire et le vieillissement en bonne santé.»

Timeline doit sa grande efficacité au fait que les doses de Mitopuretm, calibrées avec précision, fournissent directement de l'urolithine A et stimulent la mitophagie dans le corps, quel que soit le régime alimentaire ou le microbiome de la personne. Les nouvelles données cliniques ont montré que seuls 12% des participants à l'étude présentaient des niveaux décelables d'urolithine A. Globalement, une amélioration de plus de 6 fois les niveaux d'urolithine A a été constatée chez les participants plus de 24 heures après la consommation de 500 mg de Mitopuretm par rapport à 240 ml de jus de grenade à 100%.

«Chez Amazentis, nous consacrons tous nos efforts à développer la prochaine génération de produits nutritionnels ciblant la santé cellulaire et la fonction mitochondriale. Aujourd'hui plus que jamais, les consommateurs savent qu'il est important de rester en bonne santé et d'entretenir la fonction musculaire. Timeline Nutrition associe une science de pointe à un produit appétissant et savoureux», déclare le Dr Chris Rinsch, PDG et cofondateur d'Amazentis.

Le premier produit de la gamme Timeline se présente sous la forme d'une délicieuse poudre aromatisée aux baies et à la grenade qui peut être mélangée avec votre smoothie quotidien, votre yogourt et autres petits déjeuners préférés. Timeline est disponible exclusivement en ligne pour les consommateurs des États-Unis à partir de 3,33 dollars par jour pour un approvisionnement de quatre mois. Visiter le site: www.timelinenutrition.com pour plus d'informations.

* Il a été démontré que 500 mg de Mitopuretm (1) provoquent l'expression génétique liée à la fonction mitochondriale et au métabolisme, et (2) augmentent la force du muscle ischio-jambier en termes d'extension et de flexion du genou chez les personnes en surpoids de 40 à 65 ans. Données issues de deux essais cliniques humains randomisés en double aveugle contrôlés par placebo.

À propos de Timeline

Timeline Nutrition est la première marque à offrir Mitopuretm, une forme très pure d'urolithine A. Cette nouvelle marque de nutrition développée par Amazentis repose sur la conviction que la recherche effectuée sans concession peut ouvrir la voie à une nouvelle classe de nutrition garantie par l'application d'une science de pointe. En tant que scientifiques, nous savons que le déclin physique dû au vieillissement ne peut être stoppé. Cependant, grâce à sa science révolutionnaire, Timeline s'est engagé à développer des produits conçus pour permettre de réduire l'impact du temps sur la santé. Pour plus d'informations, visiter le site: www.timelinenutrition.com.

À propos de Mitopuretm

Mitopuretm est une forme très pure d'urolithine A, un métabolite alimentaire bioactif produit par des bactéries intestinales après la consommation de certains aliments comme la grenade, bien qu'il soit difficile pour la plupart des gens d'obtenir ce nutriment spécifique en quantité suffisante uniquement à partir de l'alimentation. Mitopuretm a également amélioré la fonction mitochondriale en stimulant la mitophagie, un processus par lequel les mitochondries vieillies et endommagées sont éliminées de la cellule, entraînant la croissance de mitochondries saines. Mitopuretm a été évalué favorablement par la Food and Drug Administration (FDA) américaine et jugé sûr en vertu d'une notification «GRAS» (generally recognized as safe, ou «généralement reconnu comme étant sans risque»). Mitopuretm a fait l'objet de nombreuses évaluations précliniques et cliniques pour soutenir son utilisation chez l'homme aux fins de la supplémentation nutritionnelle. Pour plus d'informations, visiter le site: www.mitopure.com.

À propos d'Amazentis

Amazentis est une entreprise innovante en sciences de la vie qui s'appuie sur la recherche et la science clinique de pointe pour développer la prochaine génération de produits ciblant la santé mitochondriale aux fins d'une nutrition avancée. Amazentis a déjà publié ses recherches sur Mitopuretm urolithine A dans les meilleures revues scientifiques à comité de lecture, telles que Nature Medicine (doi:10.1038/nm.4132) et Nature Metabolism (doi: 10.1038/s42255-019-0073-4). L'entreprise a conclu un partenariat stratégique mondial avec Nestlé Health Science pour développer les applications sanitaires de Mitopuretm liées au déclin mitochondrial et cellulaire. Pour plus d'informations sur Amazentis, visiter le site: www.amazentis.com.

