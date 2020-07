Autoroute 30, à Verchères - Début d'un chantier d'asphaltage - Une voie disponible par direction





LONGUEUIL, QC, le 27 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route qu'un chantier d'asphaltage sur l'autoroute 30 en direction ouest, à Verchères, débutera le 3 août. Dans le cadre de ce chantier, l'autoroute 30 sera réasphaltée entre les montées Chicoine-Larose et de la Baronnie en plus des bretelles d'entrées et de sorties des montées Chicoine-Larose et Calixa-Lavallée. Des travaux connexes, notamment sur des ponceaux, seront également réalisés. Les opérations devraient s'échelonner jusqu'en novembre et se diviseront essentiellement en deux phases. Une voie de circulation par direction sera disponible durant cette période.

Gestion de la circulation sur l'autoroute 30

Du 3 août à mi-août (travaux préparatoires)

Une voie par direction sera disponible à la circulation entre les montées Chicoine-Larose et de la Baronnie.

De mi-août à mi-septembre (première phase d'asphaltage)

Une voie par direction entre les montées Chicoine-Larose et Calixa-Lavallée. La circulation se fera à contresens sur la chaussée de l'autoroute 30 est .

la fermeture de la bretelle de sortie n o 107 ( Calixa-Lavallée/ Saint-Marc-sur-Richelieu ) de l'autoroute 30 ouest;

la fermeture de la bretelle menant de la montée Chicoine-Larose à l'autoroute 30 ouest.

De mi-septembre à novembre (deuxième phase d'asphaltage)

Une voie par direction entre les montées Calixa-Lavallée et de la Baronnie. La circulation se fera à contresens sur la chaussée de l'autoroute 30 est .

la fermeture de la bretelle de sortie n o 105 ( Verchères ) de l'autoroute 30 ouest;

la fermeture de la bretelle menant de la montée Calixa-Lavallée à l'autoroute 30 ouest.

Les chemins de détour seront balisés à l'aide de panneaux de signalisation.

À noter que la limite de vitesse sera abaissée dans la zone de chantier.

Ce projet est inscrit sur la liste des investissements routiers 2020-2022 de la région de la Montérégie. En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient être reportés. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

