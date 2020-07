Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure dans la Ville de Brampton





VILLE DE BRAMPTON, ON, le 27 juill. 2020 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une annonce de financement concernant des infrastructures de transport en commun en présence de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de Kamal Khera, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement international et député de Brampton-Ouest, de l'honorable Prabmeet Singh Sarkaria, ministre associé aux Petites entreprises et à la Réduction des formalités administratives et député provincial de Brampton-Sud, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, de Amarjot Sandhu, député provincial de Brampton-Ouest, et de Patrick Brown, maire de la Ville de Brampton.

Date : Mardi 28 juillet 2020



Heure : 12 h [HAE]



Lieu : Installations Sandalwood de Brampton Transit

130, promenade Sandalwood Ouest

Brampton (Ontario)





Les représentants des médias sont priés de confirmer leur participation à Natalie Stogdill (mediarelations@brampton.ca).

Les mesures liées à la COVID-19 s'appliqueront, notamment celles concernant la distanciation physique et le port obligatoire du masque.

Les membres du public sont invités à assister à l'annonce en direct sur la page Facebook de la Ville de Brampton à l'adresse suivante : https://www.facebook.com/CityBrampton/posts/1438233216374421

