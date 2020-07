AVIS AUX MÉDIAS - Grève au port de Montréal - La situation s'envenime avec la présence de briseurs de grève





MONTRÉAL, le 27 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le 24 juillet dernier, le Syndicat des débardeurs du port de Montréal (SCFP 375) a envoyé un préavis de grève à l'Association des employeurs maritimes (AEM) annonçant que ses membres seront en grève sur le territoire du port de Montréal, incluant le terminal Contrecoeur, et ce, pour une période de quatre jours, soit du lundi 27 juillet 2020, à 7 h, jusqu'au vendredi 31 juillet 2020, à 6 h 59. Il est à noter que les 1125 débardeurs sont en grève légale.

Cette dernière constitue la deuxième en moins d'un mois au port de Montréal. Cette fois-ci, la présence de briseurs de grève a déclenché la colère des syndiqués.

Le SCFP 375 tente de renégocier un contrat de travail depuis que la convention collective est venue à échéance le 31 décembre 2018.

Les représentants syndicaux seront disponibles pour discuter de ce conflit avec les médias.

QUI : Les représentants du Syndicat des débardeurs du port de Montréal (SCFP 375)



QUAND : Lundi 27 juillet 2020, à 14 h 30



QUOI : Les représentants du Syndicat des débardeurs du port de Montréal commenteront le conflit actuel



OÙ : Maison des débardeurs, au 7020, rue Notre-Dame Est

Il y aura des places de stationnement réservées pour les journalistes.

Les représentants des médias sont priés de porter un masque médical ou en tissu et de respecter les mesures d'hygiène contre la COVID-19.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente le Syndicat des débardeurs du port de Montréal ainsi que les débardeurs des ports de Québec, Trois-Rivières, Sorel, Matane, et les débardeurs d'Arrimage du Saint-Laurent (Baie-Comeau), pour un total de quelque 1450 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre ainsi que le secteur mixte. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Communiqué envoyé le 27 juillet 2020 à 13:18 et diffusé par :