Le Naga Group AG présente ses perspectives de ventes et de bénéfices pour 2020





Le Groupe NAGA (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), le fournisseur de réseau social NAGA.com destiné aux investissements, annonce ce jour ses prévisions de ventes et de bénéfices pour l'exercice 2020.

Après un premier semestre sous le signe d'une croissance soutenue pour tous les indicateurs de performance clés, comme les nouvelles inscriptions, dépôts, transactions et volumes de négociation, le conseil de direction projette une croissance significative aussi bien au niveau des ventes totales que du bénéfice avant intérêts, impôts et taxes et amortissement (BAIIA). D'après les prévisions actuelles, le conseil de direction anticipe des ventes se situant entre 22 millions et 24 millions EUR durant l'exercice 2020 (ventes 2019: 6,2 millions EUR). Dans cette optique, le conseil de direction prévoit un BAIIA entre 5,5 millions et 6 millions EUR (BAIIA 2019: 9,1 millions EUR).

"Tel qu'annoncé dans les précédents communiqués de presse, nous nous concentrons avant tout sur la croissance. Notre objectif est de quadrupler les ventes 2020 par rapport à 2019. Nous voulons non seulement mettre en avant notre délai de redressement, mais aussi montrer aux investisseurs que NAGA propose un produit innovant, dispose d'un avantage compétitif technologique évident et présente donc un solide potentiel de croissance. La croissance planifiée est avant tout liée aux investissements en hausse pour le marketing et les ventes. Nous avons levé du capital neuf pour ces initiatives, qui ont un impact plus net sur le BAIIA lors de certains trimestres, comme cela a été le cas au T2, mais il est essentiel de gagner de nouvelles parts de marché et de renforcer nos synergies. Avec cette croissance anticipée, nous visons toujours une marge de BAIIA d'environ 25% et nous nous tournons vers 2021 pour débuter le prochain exercice avec une solide dynamique et une croissance encore plus soutenue", déclare Benjamin Bilski, PDG.

À propos de NAGA

NAGA est une fintech innovante qui a développé un système financier socialement valorisé, créant une expérience unifiée et fluide dans les domaines de la finance personnelle et de l'investissement. Sa plateforme propriétaire offre toute une gamme de produits allant du trading à l'investissement et aux cryptomonnaies en passant par une Mastercard physique et des fonctions d'investissement social comme un flux, une messagerie et la copie automatique. NAGA est une solution synergique tout-en-un qui est accessible et inclusive, et qui fournit un meilleur moyen pour échanger, investir, relier, gagner, acquérir et payer, aussi bien en monnaie fiduciaire qu'en cryptomonnaie.

