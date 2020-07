Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada du 27 juillet 2020





OTTAWA, ON, le 27 juill. 2020 /CNW/ - Au lieu de présenter une mise à jour en personne aux médias, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« On a signalé 113?911 cas de COVID-19 au Canada, dont 8?890 décès. 87 % des personnes se sont rétablies. À ce jour, des laboratoires de partout au Canada ont analysé les tests de dépistage de la COVID-19 de plus de 3?801 000 personnes. Au cours de la dernière semaine, en moyenne 44?000 personnes ont passé un test de dépistage chaque jour, dont un peu plus de 1 % a reçu un résultat positif. Enfin, il y a en moyenne 510 nouveaux cas signalés chaque jour pour l'ensemble du pays.

Dans la déclaration d'hier, j'ai indiqué que 63 % des cas de COVID-19 signalés à l'Agence de santé publique du Canada la semaine dernière étaient des jeunes de moins de 39 ans et qu'un tiers (31 %) d'entre eux ont été hospitalisés pour leur maladie. En fait, 61 % des cas signalés au cours de la semaine passée étaient âgés de 39 ans et moins. Parmi le nombre total de cas qui ont été hospitalisés, 21 % de cas étaient âgés de 39 ans et moins.

Au cours du weekend, j'ai réfléchi aux difficultés auxquelles nous sommes tous confrontés tandis que nous apprenons à vivre avec la COVID-19. Pour avancer malgré la COVID-19, il faut adopter une approche délibérée à la vie quotidienne, en faisant des choix éclairés pour mieux se protéger et mieux protéger nos proches et la collectivité. Vous aviez peut-être l'habitude d'organiser de grands rassemblements pour fêter l'été, mais vous savez maintenant que le fait d'interagir avec davantage de personnes augmente votre risque d'être exposé au virus et de le transmettre. Il est donc plus prudent de participer à des activités avec les membres de votre maisonnée ou avec les personnes qui font partie de votre petite bulle sociale stable.

Au quotidien, nous sommes confrontés à une multitude de décisions pour assurer notre protection lorsque nous quittons la maison. Mais il est rassurant de pouvoir compter sur ce que nous avons appris pour prendre des décisions afin de réduire les risques d'être exposé au virus et de le transmettre. Les Canadiens peuvent en apprendre davantage au sujet des précautions à prendre pour mieux se protéger et mieux protéger les autres. Voici trois notions clés du "savoir-faire" de la lutte contre la COVID-19 ainsi que quelques liens qui vous permettront d'élargir vos connaissances :

1. Savoir comment obtenir un test de dépistage et vous faire soigner, et quand rester à la maison

Restez à la maison et tenez-vous à l'écart des autres si vous présentez des symptômes, même s'ils sont légers.

Apprenez-en plus sur les symptômes de la COVID-19 : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/symptomes.html#s

Si vos symptômes vous inquiètent ou si vous croyez avoir été exposé au virus, communiquez avec l'autorité de santé publique de votre localité qui vous orientera pour que vous puissiez en toute sécurité obtenir un test de dépistage et vous faire soigner.

Pour en savoir plus au sujet du dépistage : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/symptomes/tests-depistage.html

2. Savoir faire des sorties en toute sécurité (pour les personnes ne présentant aucun symptôme ni exposition récente à la COVID-19)

Lavez-vous souvent les mains avec de l'eau et du savon ou transportez avec vous un désinfectant pour les mains approuvé par Santé Canada .

. Si vous toussez ou éternuez, couvrez-vous la bouche et le nez avec un mouchoir ou votre manche.

Pratiquez l'éloignement physique en maintenant une distance de deux mètres avec les autres.

Portez un masque non médical ou un couvre-visage lorsque l'éloignement physique est difficile à maintenir ou lorsque les autorités locales l'exigent.

Pour en savoir plus au sujet des masques non médicaux et des couvre-visage : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques/a-propos-masques-couvre-visage-non-medicaux.html

3. Savoir comment éviter les endroits et les situations à risque élevé

Évitez de fréquenter les milieux et les situations à risque élevé ou imposez-vous une limite de temps stricte, surtout si les mesures de santé publique, comme l'éloignement physique et le nettoyage et la désinfection des lieux, ne sont pas bien respectées.

Endroits bondés où se rassemble un grand nombre de personnes.

Contacts étroits qui vous empêchent de vous tenir à deux mètres des autres.

Espaces clos mal ventilés.

mal ventilés. Lorsqu'il est impossible d'éviter une activité, un milieu ou une situation à risque élevé, vous pouvez réduire les risques en portant un masque non médical ou un couvre-visage, en vous tenant autant que possible à deux mètres de distance des autres et en vous lavant souvent les mains.

En augmentant notre savoir-faire au sujet de la COVID-19 et en évitant le plus possible les milieux et les situations à risque élevé, nous pouvons en tant que Canadiens continuer de limiter la transmission de la COVID-19 et réduire le plus possible les répercussions du virus au Canada. Nous assurerons ainsi notre protection, celle de nos proches et donc celle de tout le monde. »

