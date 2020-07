Verimatrix étend ses activités jusqu'à Chypre avec un nouveau déploiement pour Cyta





Verimatrix, (Paris:VMX) (Euronext Paris: VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour que l'Autorité des télécommunications de Chypre (Cyta) a fait le choix de sécuriser ses services IPTV avec la solution nouvelle génération Verimatrix Video Content Authority System (VCAStm).

Ce déploiement VCAS Ultratm est une première à Chypre, intégrant des capacités de marquage numérique (« Forensic Watermarking ») en vue de créer une plateforme de sécurité complète et de bout-en-bout. Cyta, organisation semi-gouvernementale de droit privé et acteur clé du marché local de l'IPTV, a retenu cette solution complète de sécurisation des revenus multi-réseaux pour sa souplesse de déploiement et son adaptabilité progressive aux nouveaux objectifs et à la croissance des services.

Un filigrane numérique propre à l'utilisateur et propre à chaque session est également inclus dans le déploiement du VCAS Ultra. En assurant le suivi et le respect des droits sur les contenus, la technologie Watermarking de Verimatrix offre à Cyta la possibilité d'identifier le piratage à son point d'origine.

"Cyta a fait de l'île de Chypre un véritable pôle de télécommunications, pour lequel nous sommes heureux d'offrir notre expertise en matière de sécurité des revenus pour la prochaine étape de son développement", a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer de Verimatrix. "VCAS Ultra est une solution de sécurité IPTV/OTT optimisée qui évoluera avec Cyta, à mesure qu'elle continuera de répondre au besoin toujours croissant de la région à la recherche d'options de diffusion de contenus innovantes et flexibles".

Pour en savoir plus sur la solution VCAS Ultra, visitez le site www.verimatrix.com/ultra.

A propos de Cyta

Cyta est une organisation semi-gouvernementale. Elle a été créée dans le but de fournir, de maintenir et de développer un service de télécommunications complet, tant au niveau national qu'international. Cyta est considérée comme le principal fournisseur de services de communications numériques intégrés à Chypre. Pour plus d'informations, consultez le site www.cyta.com.cy.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d'aujourd'hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

