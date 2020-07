HKATG réussit la validation de sa technologie en orbite pour la constellation de satellites Golden Bauhinia





HONG KONG, 27 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Le 25 juillet 2020, la fusée porteuse chinoise Long March-4B a été lancée avec succès depuis le Centre de lancement de satellites de Taiyuan tout en réussissant à mettre en orbite le satellite d'exploration spatiale Lobster Eye X-ray Explorer. Le Lobster Eye X-ray Explorer est le premier satellite d'exploration spatiale au monde à utiliser la technologie des rayons X basée principalement sur le système optique « yeux de homard ». Lors du processus de conception et de développement, tous les participants, y compris la Hong Kong Aerospace Technology Group, Ltd. (HKATG), ont innové en ensemble en matière de recherche fondamentale, de génie créatif et d'applications pour mener à bien les travaux systématiques de recherche et de développement dans toute la chaîne. Ces accomplissements ont grandement contribué au renforcement des capacités d'innovation indépendantes de la Chine dans les domaines de l'astronomie spatiale, de l'exploration de l'espace lointain et de la télédétection spatiale, entre autres.

Ce satellite symbolise la première coopération réussie entre la Chine continentale et Hong Kong dans le domaine de l'exploration spatiale de type commercial. Étant la première entreprise spatiale commerciale de Hong Kong, HKATG s'est fortement impliquée dans la démonstration technique, la recherche et le développement du satellite. Le lancement réussi de ce satellite en tant que « star de la vérification technologique » essentielle en orbite a jeté une base technique solide et a établi une réserve d'ingénierie pour le déploiement et la mise en oeuvre de la constellation Golden Bauhinia. De plus, cet évènement marque une étape importante dans la coopération sur des projets spatiaux entre les deux territoires ainsi que dans le développement de l'industrie spatiale de Hong Kong.

À l'avenir, l'industrie aérospatiale se convertira en un tout nouveau pôle de croissance économique. En effet, il est prévu que le chiffre d'affaires de l'industrie aérospatiale mondiale atteigne près d'un billion de dollars américains vers 2030. HKATG fut la première société aérospatiale commerciale à s'établir à Hong Kong, et en novembre 2019, elle est devenue le premier membre institutionnel de Hong Kong à être accrédité par la Fédération internationale d'astronautique.

La mise en oeuvre réussie de ce projet satellitaire marque un nouveau départ pour le développement de l'industrie aérospatiale de Hong Kong. Après avoir réussi la validation technique, HKATG déploiera et exploitera rapidement la constellation Golden Bauhinia. Elle a récemment signé un accord de partenariat stratégique avec China Great Wall Industry Corporation pour développer conjointement l'ensemble de la gamme Golden Bauhinia, incluant notamment la conception du système de constellation de satellites en orbite basse, mais également la conception, le développement, les tests, le lancement et la livraison en orbite de satellites, entre autres. Durant l'achèvement par phases en 2021, un système de surveillance dynamique quasi instantané fonctionnant 24 heures et couvrant 11 agglomérations urbaines dans la région de la grande baie verra le jour. Il s'agira en effet du premier opérateur de données de base pour la gestion intelligente des villes de la région de la grande baie, et des services de commercialisation régionaux seront lancés dans la zone.

