Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Sault Ste. Marie





SAULT STE. MARIE, ON, le 27 juill. 2020 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une annonce de financement concernant des infrastructures de transport en commun en présence de Terry Sheehan, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedNor) et député de Sault Ste. Marie, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Ross Romano, ministre des Collèges et Universités et député provincial de Sault Ste. Marie, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et de Christian Provenzano, maire de la Ville de Sault Ste. Marie.

Date : mardi 28 juillet 2020

Heure : 10 h (HAE)

Événement Zoom : On demande aux médias de s'inscrire par courriel, à t.vecchio@cityssm.on.ca, pour recevoir un lien leur permettant d'assister à l'événement.

Le public est invité à regarder l'annonce en direct sur YouTube :

https://www.youtube.com/channel/UCEFLtRNUueqPEFPFH_f1_PQ

