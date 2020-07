KBRA publie ses recherches - Coronavirus (COVID-19) : Évaluation de la résilience de l'UE face à la pandémie





Kroll Bond Rating Agency (KBRA) publie un rapport à propos de l'impact de la pandémie de coronavirus (COVID-19) sur les fonds souverains de l'Union européenne (UE). KBRA poursuit son analyse quant aux nombreuses conséquences de la pandémie sur le crédit. Et si les répercussions négatives sont considérables, la situation s'est améliorée dans de nombreux cas.

À notre avis, les récents développements politiques liés à la pandémie dans l'UE, à savoir l'avancée concernant le plan de relance Next Generation EU et le soutien considérable apporté par les programmes d'achat d'actifs de la Banque centrale européenne, contribuent grandement à stabiliser les profils en matière de crédit des pays de la zone euro en augmentant la liquidité, en renforçant la flexibilité budgétaire et en soutenant la reprise après la crise. La prise en compte par KBRA de ces facteurs et notre sensibilité à la politique et aux politiques publiques sous-tendent notre analyse afin de distinguer le risque de crédit du risque de mauvaise publicité dans le contexte du COVID-19.

Cliquez ici pour visualiser le rapport.

Rapports connexes

À propos de KBRA et KBRA Europe

KBRA est une agence de notation financière offrant une gamme complète de services et enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis en tant que NRSRO. De plus, KBRA est désignée comme agence de notation par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario afin de permettre aux émetteurs de titres adossés à des actifs de déposer un prospectus simplifié ou un prospectus préalable. KBRA est également reconnue par l'Association nationale des commissaires aux assurances en tant que fournisseur de notation financière ainsi que comme agence de notation financière (CRA) agréée par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). Kroll Bond Rating Agency Europe Limited est enregistrée auprès de l'AEMF en tant que CRA. Kroll Bond Rating Agence Europe Limited est située à 6-8 College Green, Dublin 2, Irlande.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 juillet 2020 à 10:10 et diffusé par :