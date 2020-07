Début des ventes de Brooklyn Point, le plus grand bâtiment de Brooklyn





BROOKLYN, New York, 27 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Extell Development Company a annoncé aujourd'hui que les ventes et les premiers emménagements au Brooklyn Point, la première et unique résidence à vendre située au-dessus de City Point, la Mecque du commerce de détail, de la restauration et des loisirs de 55 700 mètres carrés, ont commencé. Offrant une vue imprenable ainsi que plus de 3700 m² d'agréments intérieurs et extérieurs, dont la plus haute piscine à débordement résidentielle de l'hémisphère occidental, le plus haut bâtiment de Brooklyn a créé un nouveau niveau de vie dans le centre-ville de Brooklyn.

«?Le succès de Brooklyn Point témoigne de la réputation de la marque Extell, ainsi que des agréments incroyables du bâtiment, de sa vue à couper le souffle et de sa valeur exceptionnelle, le tout associé à un abattement d'impôt sur de 25 ans?», a déclaré Ari Alowan Goldstein, directeur général adjoint de l'aménagement chez Extell. «?De plus, avec la réouverture continue du quartier et le retour d'une atmosphère énergique, les résidents seront ravis de se sentir chez eux au centre-ville de Brooklyn et de profiter de tout ce qu'il a à offrir.?»

Outre le début des ventes et le retour aux rendez-vous et visites en personne, les premières résidences modèles du bâtiment seront dévoilées. À l'origine de la conception, on trouve le cabinet d'architecture d'intérieur White Arrow, situé à Brooklyn, qui a développé une histoire et une palette de couleurs uniques pour chacun des espaces, en s'inspirant de la décoratrice d'intérieur de Brooklyn Point, Katherine Newman. Par ailleurs, White Arrow a intégré dans son design de nombreuses pièces personnalisées par des designers locaux de Brooklyn, afin de célébrer et soutenir la communauté. Le cabinet s'est procuré du papier peint entièrement peint à la main par Sarkos, des tapis de Pieces and Cold Picnic, ainsi que des meubles et des luminaires de Sun at Six, Moving Mountains, Pletz, Bower, et bien d'autres.

Situé en face du nouveau Willoughby Square Park du centre-ville de Brooklyn, ce bâtiment de 210 mètres et 68 étages a été conçu par Kohn Pedersen Fox et offre 483 résidences de luxe allant du studio au trois chambres.

L'allure du bâtiment est renforcée par un éventail sans précédent de commodités et de services couvrant plus de 3700 m². En plus de la plus haute piscine à débordement résidentielle, le toit paysager est équipé d'une terrasse et d'un espace de projection de films en plein air, ce qui en fait le club de piscine privé par excellence. L'offre en matière de santé et de bien-être comprend une piscine intérieure d'eau salée de 20 mètres, un mur d'escalade de 10,6 mètres, des studios et un terrain de squash/basketball. Pour compléter l'expérience de bien-être des résidents, le spa de Brooklyn Point comprendra également un sauna infrarouge, des hammams et un bain à remous.

Les commodités d'utilisation collective ou pour les divertissements comprennent le Park Lounge sur trois hauteurs, avec un bar, un salon, une cheminée et un espace de travail partagé, ainsi qu'une cuisine de démonstration du chef, une vinothèque, une salle de jeux, une salle de projection et de spectacles, un bureau privé et une salle de jeux pour les enfants.

Entre autres agréments de Brooklyn Point, citons également une oasis en plein air, conçue par le cabinet d'architecture paysagère primé Mathews Nielsen Landscape Architects. La terrasse paysagée du neuvième étage comprendra des espaces de restauration en plein air avec des grills au gaz, un green, un brasero, des espaces de détente, un bar en terrasse et l'aire de jeux pour enfants Forest Adventure.

Le centre-ville de Brooklyn a connu une renaissance, se transformant en un centre d'innovation, de croissance économique et de développement culturel. Des institutions emblématiques telles que la Brooklyn Historical Society, la BAM, le Barclay's Center, le New York Transit Museum et le Brooklyn Museum sont des éléments culturels essentiels du quartier. À un seul arrêt de Manhattan, les résidents disposeront d'une variété d'options de transport pratiques avec 11 lignes de métro et la Long Island Rail Road, toutes à proximité.

Les prix commencent à environ 900 000 dollars et les acheteurs de Brooklyn Point bénéficient également d'un abattement fiscal sur 25 ans. Pour programmer une présentation privée sur place, veuillez appeler le 718-222-5770 ou consulter www.brooklynpointnyc.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1219297/Extell_Development_Company_Cityscape.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1219298/Extell_Development_Company_Poolside.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/657676/Brooklyn_Point_Extell_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 27 juillet 2020 à 10:02 et diffusé par :