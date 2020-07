HKATG réussit la validation technologique en orbite de la constellation satellitaire « Golden Bauhinia »





HONG KONG, 27 juillet 2020 /CNW/ - Le 25 juillet 2020, la fusée porteuse chinoise Longue Marche 4B a réussi son décollage du centre de lancement satellitaire Taiyuan et la mise en orbite du satellite d'exploration spatiale « Lobster Eye X-ray Explorer » a été accomplie. « Lobster Eye X-ray Explorer » est le premier satellite d'exploration spatiale au monde à mettre en application la technologie de rayons X en focalisant grâce au système optique du homard. Pendant sa conception et son développement, tous les participants, dont HKATG (Hong Kong Aerospace Technology Group, Ltd.), ont fait progresser conjointement la recherche fondamentale, la technologie d'ingénierie et les applications pour réaliser les travaux systémiques de recherche et de développement pour l'ensemble de la chaîne. Il s'agit d'apports importants au renforcement des capacités d'innovation indépendante de la Chine dans les domaines de l'astronomie spatiale, de l'exploration de l'espace lointain et de la télédétection spatiale, notamment.

Le satellite représente la première collaboration réussie entre la Chine continentale et HK en matière d'exploration spatiale par l'entremise du modèle spatial commercial. De plus, HKATG, étant la première entreprise commerciale spatiale de HK, a joué un grand rôle dans la démonstration technique, la recherche et le développement du satellite. Étant une « étoile de vérification technologique » essentielle en orbite, ce satellite et son lancement réussi jettent une base technique solide et établissent une réserve d'ingénierie pour le déploiement et l'implantation de la constellation « Golden Bauhinia ». C'est aussi une étape clé pour la collaboration des deux entités à des projets spatiaux et pour le développement de l'industrie spatiale de HK.

L'industrie aérospatiale représentera un tout nouveau pôle de croissance économique dans le futur, alors que l'on prévoit que son évaluation mondiale sera d'environ mille milliards de dollars US dans les années avoisinant 2030. À titre de première entreprise commerciale aérospatiale de HK, HKATG a été mise sur pied, puis est devenue en novembre 2019 le premier membre institutionnel de HK à être certifié par l'International Astronautical Federation, soit la Fédération internationale d'astronautique.

La mise en oeuvre réussie de ce projet satellitaire marque un nouveau départ pour le développement de l'industrie aérospatiale de HK. À la suite de la validation technique réussie, HKATG déploiera et exploitera rapidement la constellation « Golden Bauhinia ». L'entreprise a récemment signé un accord de partenariat stratégique avec la société China Great Wall Industry afin de développer conjointement la série « Golden Bauhinia » visant la conception du système de constellation satellitaire à basse orbite, le design de satellites, le développement, les tests, le lancement et la mise en orbite, etc. Au terme des différentes phases en 2021, un système de surveillance dynamique quasi instantané fonctionnant 24 heures et couvrant 11 agglomérations urbaines de la région de la Grande Baie sera formé. Il deviendra le premier opérateur de données de base pour la gestion de la ville intelligente de ce secteur, lançant les services de commercialisation régionaux de cette zone.

