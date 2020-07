Technologies D-BOX annonce la clôture des financements avec la Banque Nationale du Canada et la Banque de Développement du Canada





LONGUEUIL, Québec, 27 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX inc. (TSX:DBO), chef de file novateur de la technologie de mouvement, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un financement avec la Banque Nationale du Canada (« BNC ») et la Banque de Développement du Canada (« BDC »).



La Société a conclu une entente définitive avec la Banque Nationale du Canada (« BNC ») concernant l'octroi d'une marge de crédit d'un montant de 4 millions de dollars pour les activités courantes et le fonds de roulement de la Société. La marge de crédit sera renouvelable annuellement et portera intérêt au taux préférentiel majoré de 3,25 %. La marge de crédit sera garantie par une hypothèque de premier rang et des sûretés sur tous les actifs de la Société et de sa filiale américaine et remplacera la facilité de crédit renouvelable garantie de trois ans avec la BNC, dont 4 millions de dollars avaient été tirés au 31 mars 2020.

Parallèlement, la Société a aussi conclu une entente définitive avec la Banque de développement du Canada (« BDC ») concernant l'octroi d'un crédit de fonds de roulement sous forme d'un prêt commercial d'un montant de 2 millions de dollars. Ce prêt portera intérêt à un taux variable, actuellement de 4,55 %, et sera remboursable en 24 versements mensuels de 33 000$ à compter de juin 2021 jusqu'en mai 2023, plus un dernier versement de 1 200 000$ en juin 2023. Le prêt sera garanti par une hypothèque de second rang et des sûretés sur tous les actifs de la Société et de sa filiale américaine.

« C'est avec grand plaisir que je confirme la clôture d'un financement non dilutif avec la Banque Nationale du Canada et la BDC. Ce financement va renforcer notre position de liquidités et nous offrira une flexibilité accrue pour l'exécution de notre plan stratégique », a déclaré David Montpetit, Chef des finances.

« Je tiens à remercier la BNC, notre partenaire financier de longue date, pour leur support renouvelé au plan de développement de D-BOX. Nous sommes également fiers d'ajouter un partenaire financier réputé tel que la BDC, qui a fait ses preuves en matière de soutien aux entreprises technologiques canadiennes », a déclaré Sébastien Mailhot, président et directeur général.

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX redéfinit et crée des expériences de divertissement immersif hyperréalistes en faisant bouger le corps des cinéphiles et en stimulant leur imagination grâce à sa technologie de mouvement. Cette expertise explique pourquoi D-BOX a collaboré avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes. Qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo, d'applications de réalité virtuelle, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, la mission de D-BOX est de faire vibrer le monde.

Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social situé à Montréal, au Canada, et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis et à Beijing, en Chine. www.d-box.com .

À PROPOS DE LA BANQUE NATIONALE DU CANADA

Forte d'un actif de 317 milliards de dollars au 30 avril 2020, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 26 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

À PROPOS DE BDC

BDC est la seule banque qui se consacre uniquement aux entrepreneurs. Elle offre un accès à du financement ainsi que des services-conseils afin d'aider les entreprises canadiennes à croître et à réussir. BDC Capital, sa division d'investissement, propose une vaste gamme de solutions de capital et de financement personnalisé. Depuis plus de 75 ans, BDC a pour objectif de soutenir les entrepreneurs de tous les secteurs et à toutes les étapes de leur croissance. Pour en savoir davantage et pour consulter gratuitement plus de 1 000 outils, articles et histoires d'entrepreneurs, visitez le site www.bdc.ca .

MISE EN GARDE QUANT AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs peuvent notamment inclure des énoncés au sujet de la Société, de ses projets, ses activités, ses objectifs, ses opérations, sa stratégie, ses résultats financiers et de sa situation ou des hypothèses sous-jacentes à ceux-ci. Dans présent communiqué de presse, les expressions telles que « pouvoir », « probable », « croire », « prévoir », « s'attendre », « avoir l'intention », « planifier », « estimer » et des expressions similaires, leur mode conditionnel ou futur, et leur forme négative, servent à désigner des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sauraient être interprétés comme une garantie d'un rendement ou de résultats futurs et n'indiquent pas nécessairement avec précision si ce rendement futur se matérialisera ni comment ou à quel moment il pourra se matérialise. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les renseignements alors disponibles et/ou sur les croyances de bonne foi de la direction à l'égard d'événements futurs. Ils sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs imprévisibles, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société.

Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent notamment ceux qui sont exposés à la rubrique « Facteurs de risques » de la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 mars 2020, dont une copie est disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com, et pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux que laissent entrevoir les énoncés prospectifs. La Société n'a pas l'intention de mettre à jour ni de réviser les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse pour tenir compte de renseignements nouveaux, d'événements ou de circonstances subséquents ou pour toute autre raison, et elle n'est tenue à aucune obligation à cet égard, sauf si les lois applicables l'y obligent.

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :







David Montpetit

Chef des finances

Technologies D-BOX Inc.

450-442-3003 ext.296

dmontpetit@d-box.com Steve Li

Vice-Président relation avec les investisseurs et stratégies d'affaires

Technologies D-BOX Inc.

450-442-3003, poste 403

sli@d-box.com





Communiqué envoyé le 27 juillet 2020 à 08:25 et diffusé par :