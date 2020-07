SNC-Lavalin vend son secteur Ressources en Afrique du Sud





MONTRÉAL, le 27 juill. 2020 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente définitive pour vendre son secteur Ressources en Afrique du Sud à la direction locale. Cette vente s'inscrit dans la stratégie visant à devenir une entreprise de services professionnels et de gestion de projet de premier plan et à générer des bénéfices et des flux de trésorerie constants.

Le secteur Ressources en Afrique du Sud compte environ 1 800 employés et fournit principalement des services de construction et d'entretien de sites. La vente et le retrait de ce secteur d'activité font suite à la fermeture de Valerus en mars. Valerus est une installation de production et de transformation de pétrole et de gaz non essentielle, de marché intermédiaire et située à Houston.

« Nous avons procédé à un examen complet des activités du secteur Ressources et nous avons pris des mesures pour l'harmoniser à notre orientation stratégique globale, en plus de nous concentrer sur nos services d'ingénierie au potentiel élevé. La vente du secteur Ressources en Afrique du Sud est un autre pas important dans cette direction. Nous fournirons une autre mise à jour de notre plan concernant les activités du secteur Ressources lors de la publication de nos résultats du T2, a déclaré Ian Edwards, président et chef de la direction du Groupe SNC-Lavalin inc. Bien que ce secteur d'activité, Ressources en Afrique du Sud, ne cadre plus dans notre orientation stratégique, nous souhaitons beaucoup de succès à l'équipe pour l'avenir. »

La transaction est assujettie à des conditions préalables, y compris son autorisation par l'autorité de contrôle des changes de la Banque de réserve sud-africaine, et devrait se conclure dans les prochaines semaines.

SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une Société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde. SNC-Lavalin rassemble les personnes, les technologies et les données pour façonner et livrer des projets et des concepts de classe mondiale, tout en offrant des solutions novatrices complètes tout au long du cycle de vie des actifs. Notre expertise est vaste - les services-conseils, la cybersécurité et les réseaux intelligents, la conception et l'ingénierie, l'approvisionnement, la gestion de projet et de la construction, l'exploitation et l'entretien, la mise hors service et les investissements de maintien - et nous l'offrons aux clients de quatre secteurs stratégiques, soit de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources, appuyés par Capital. Nos gens. Votre réussite. Avec passion. www.snclavalin.com

SOURCE SNC-Lavalin

