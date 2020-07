DalCor annonce que l'essai clinique dal-GenE se poursuit et que les données finales sont attendues pour le premier semestre 2021





LONDRES et MONTRÉAL, 27 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- DalCor pharmaceutiques a annoncé aujourd'hui que le Conseil indépendant de surveillance des données et de la sécurité (DSMB) de dal-GenE recommande que l'essai clinique dal-GenE se poursuive comme prévu sans modifications. Il s'agit d'une étape importante pour DalCor et pour les patients cardiovasculaires ayant un génotype ADCY9 AA.



"Nous restons très confiants dans la promesse du dalcetrapib d'apporter le premier médicament pharmacogénomique de précision dans les maladies cardiovasculaires aux patients atteints du syndrome coronarien aigu (SCA) avec le génotype ADCY9 AA", a déclaré Dr Fouzia Laghrissi-Thode, PDG de DalCor, "Nous attendons les résultats finaux de l'essai dal-GenE au cours du premier semestre 2021".

"Le résultat positif de l'analyse de futilité en janvier ainsi que la récente recommandation du DSMB renforcent notre croyance dans le dalcetrapib et dans l'approche transformationnelle consistant à cibler spécifiquement les patients porteurs du génotype ADCY9 AA", a déclaré Dr Jean-Claude Tardif, directeur du Centre de recherche de l'Institut de cardiologie de Montréal, professeur de médecine à l'Université de Montréal et chercheur principal de dal-GenE.

DalCor tient à remercier tous les patients, les chercheurs et les sites de l'étude pour leur participation continue à l'étude dal-GenE.

À propos de DalCor

DalCor est une société biopharmaceutique qui se concentre sur les maladies cardiovasculaires, le plus grand problème mondial en matière de santé publique. Notre objectif est de fournir le premier médicament pharmacogénomique de précision dans le domaine des maladies cardiovasculaires qui cible spécifiquement les patients ayant le génotype ADCY9 AA. La société opère au Canada au Royaume-Uni, en Suisse et aux États-Unis. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site dalcorpharma.com.

À propos du dalcetrapib

Le dalcetrapib est potentiellement le premier médicament pharmacogénomique de précision dans les maladies cardiovasculaires développé pour les patients ayant le génotype ADCY9 AA. Il est actuellement évalué dans le cadre de l'essai clinique cardiovasculaire de Phase 3 dal-GenE visant à réduire le risque relatif d'événements cardiovasculaires majeurs (MACE) de 15 % ou plus. dal-GenE a passé avec succès une analyse de futilité en janvier 2020 et la fin de l'essai est prévue pour le premier semestre 2021.

Un test de diagnostic, développé en collaboration avec Roche Molecular Systems, identifie les patients porteur du génotype ADCY9 AA qui pourraient potentiellement bénéficier d'un traitement au dalcetrapib. DalCor a obtenu les droits mondiaux pour développer, fabriquer et commercialiser le dalcetrapib dans le cadre d'un accord de licence et de collaboration avec Roche.

