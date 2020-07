Avaya permet aux étudiants de continuer leur apprentissage à travers l'Afrique alors que 250 millions d'enfants n'ont plus la possibilité d'aller en classe





Jusqu'à 250 millions d'enfants à travers l'Afrique ne peuvent actuellement avoir accès aux écoles primaires et secondaires en raison des fermetures liées au COVID-19. Les analystes craignent que cela ne crée une génération d'élèves perdus, les incitant à quitter l'école prématurément. Avaya (NYSE: AVYA), leader mondial des solutions visant à améliorer et à simplifier les communications et la collaboration, contribue à endiguer la déscolarisation sur le continent en permettant aux étudiants de poursuivre leurs études grâce à Avaya Spaces tm.

Avaya Spaces, l'application de collaboration vidéo tout-en-un consacrée à l'espace de travail numérique, change la façon de travailler. Elle permet de réunir instantanément des groupes de personnes répartis dansdes espaces de travail immersifs où ils peuvent envoyer des messages, se rencontrer, partager du contenu et gérer des tâches à partir d'un navigateur ou d'un appareil mobile, et offre un moyen simple, sécurisé et efficace permettant de collaborer dans le cloud. En début d'année, Avaya Spaces a été offerte gratuitement aux établissements d'enseignement du monde entier, leur fournissant toutes les fonctionnalités de réunion et de collaboration d'équipe dont ils avaient besoin pour maintenir l'apprentissage et les programmes d'études sur la bonne voie.

Avec Avaya Spaces, des écoles africaines telles qu'Icon International School au Ghana, Charter College en Afrique du Sud et Waldorf Woodlands au Kenya, ont permis aux élèves de poursuivre leurs études en toute sécurité en utilisant l'application pour créer des salles de classe virtuelles accessibles en toute sécurité depuis n'importe quel endroit et sur n'importe quel appareil.

Les analystes et les chercheurs ont souligné l'importance d'avoir des outils de collaboration faciles à utiliser pour que les établissements d'enseignement puissent maintenir leurs liens avec les étudiants et ainsi soutenir les avenirs prometteurs face aux défis d'aujourd'hui. "Investir dans la formation et l'éducation est le meilleur moyen d'assurer la prospérité future de la région africaine", a déclaré Adrian Ho, Chef de Pratique, Services Numériques Avancés d'Entreprise, chez Omdia. "La pandémie COVID-19 a rendu les luttes à son encontre plus difficiles. Exploiter des technologies comme Avaya Spaces contribuera à combler les lacunes en matière de formation et d'éducation que la future main-d'oeuvre rencontre en Afrique, permettant à la région d'être compétitive à l'échelle mondiale", a-t-il ajouté. Nidal Abou-Ltaif, président d'Avaya International, a souligné: "La crise a obligé les éducateurs à travers l'Afrique et dans le monde à s'adapter afin d'éviter de perdre les progrès réalisésen matière d'éducation tout au long du premier semestre de l'année scolaire". "Avec l'offre Avaya Spaces, nous avons aidé les enseignants et les étudiants à conserver leur concentration sur l'éducation, et nous sommes fiers d'avoir joué un rôle dans la dissipation de cesinquiétudes".

Icon International School, une institution ghanéenne pionnière qui répond aux besoins des élèves de plusieurs niveaux, est l'une de ces écoles qui s'est tournée vers la technologie pour assurer l'éducation continue à ses étudiants. Au départ, l'école utilisait diverses applications grand public freemium, l'école a finalement mis en place un programme complet d'apprentissage à distance pour les élèves utilisant Avaya Spaces. L'application vidéo de collaboration basée sur le cloud permet à Icon de dispenser d'une manière transparente un enseignement de type Montessori dans toutes les régions.

"Avec Avaya Spaces, les enseignants sont capables de répondre aux besoins individuels de chaque élèves", a souligné Elizabeth Owusu-Bennoah, Propriétaire, d'Icon International School. "Nous avons trouvé les fonctionnalités de gestion des tâches particulièrement efficaces, puisqu' elles nous permettent de planifier, de saisir les devoirs et les suivre dans la même application. Auparavant, il y avait beaucoup de copier-coller entre différentes applications, mais maintenant tout est conservé dans un espace en ligne facile d'accès. Grâce à Avaya Spaces, nous sommes en mesure de créer un environnement riche et stimulant sur le plan académique auquel les étudiants peuvent avoir accès depuis de leur propre domicile en toute sécurité et confort"- a-t-elle poursuivi.

En Afrique du Sud, Charter College International High School a transféré ses salles de classe en ligne grâce à Avaya Spaces pour permettre un apprentissage continu malgré la fermeture d'écoles à travers le pays. En collaboration avec Avaya, Charter College a déployé des licences professionnelles pour ses enseignants et son personnel, suffisamment pour soutenir plus de 1000 étudiants utilisateurs dans des classes virtuelles.

"Nous nous joignons à un nombre croissant d'établissements d'enseignement dans le monde qui ont dû temporairement annuler leurs cours en présentiel, mais nous avons travaillé extrêmement rapidement pour transférer nos cours en ligne et nous assurer que nos étudiants reçoivent malgré tout une éducation de haut niveau", a souligné Alison Dodge, Principal à Charter College International High School.

Bien que les écoles sud-africaines soient désormais officiellement ouvertes, Charter College continuera à utiliser Avaya Spaces pour garder ses élèves et ses enseignants engagés et unis - et pour pouvoir maintenir la continuité de l'éducation en cas d'éventuelle fermeture de classes dans le future.

"Notre priorité est la sécurité de nos élèves. Lors de la propagation d'une pandémie mondiale, notre objectif consiste à assurer la continuité des cours tout en garantissant le respect des consigne sanitaires les plus récentes sollicitées par les organismes gouvernementaux. Avaya Spaces s'est déjà avérée indispensable avec ses fonctionnalités de gestion des tâches, et nous offre une possibilité d'apprentissage à distance viable si jamais nous devons à nouveau fermer temporairement l'école ", a ajouté Dodge.

