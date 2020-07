Rapid Medical reçoit le marquage CE pour TIGERTRIEVERtm XL





TIGERTRIEVER XL est le plus grand stentriever disponible, conçu pour éliminer en toute sécurité les caillots des vaisseaux intracrâniens faisant jusqu'à 9 mm de diamètre

YOKNEAM, Israël, 27 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Rapid Medical, une société spécialisée dans le développement de dispositifs neurovasculaires de prochaine génération, a annoncé avoir reçu le marquage CE pour TIGERTRIEVER XL. De plus, les premiers patients ont été traités avec succès à l'aide du dispositif.

Les stentrievers de la gamme TIGERTRIEVER sont les tout premiers extracteurs de caillots réglables et entièrement visibles conçus pour traiter l'accident ischémique cérébral. Des milliers de patients ont été traités avec succès grâce à TIGERTRIEVER à ce jour. TIGERTRIEVER XL est le plus récent ajout au portefeuille. Son diamètre réglable peut s'adapter à n'importe quel diamètre de vaisseau allant jusqu'à 9 mm et à 53 mm de longueur, c'est le stentriever le plus grand et le plus long disponible. Bien que significativement plus grand que les autres appareils similaires sur le marché, il est facilement placé via un microcathéter standard d'un diamètre interne de 0,021" (0,53 mm).

« TIGERTRIEVER XL est un ajout très important au marché de l'accident ischémique cérébral », a déclaré le Dr. Sebastian Fischer, un neuroradiologue interventionnel senior à l'hôpital universitaire de Bochum, en Allemagne. « Pour la toute première fois, nous disposons d'un outil qui peut être ajusté à ces dimensions et qui est spécialement conçu pour récupérer de grosses charges de caillots. Il s'agit d'un ajout important à notre ensemble d'outils actuel, car il a le potentiel de réduire le nombre de passages nécessaires pour éliminer les gros caillots qui provoquent un accident vasculaire cérébral, dans l'artère carotide interne par exemple. »

Ronen Eckhouse, PDG de Rapid Medical, a commenté sur la première expérience clinique avec TIGERTRIEVER XL : « TIGERTRIEVER XL est un autre exemple de notre puissante technologie puissante qui s'adapte au diamètre du vaisseau pour l'élimination complète du caillot dans le traitement de l'occlusion des gros vaisseaux. TIGERTRIEVER XL complète TIGERTRIEVER 13, le plus petit stentriever disponible aujourd'hui, et le seul indiqué pour l'occlusion distale des vaisseaux. Le portefeuille TIGERTRIEVER permet désormais aux chirurgiens de traiter un accident ischémique cérébral dans la majorité des vaisseaux où il se manifeste. »

À propos de Rapid Medical

Rapid Medical Rapid Medical développe des dispositifs qui changent la donne pour les traitements endovasculaires. Rapid Medical est le fabricant du TIGERTRIEVERtm et du COMANECItm, le tout premier tissu filet de remodeling réglable. TIGERTRIEVER et COMANECI sont marqués CE pour une utilisation en Europe, et COMANECI est également approuvé par la FDA. Dispositif expérimental, le TIGERTRIEVER n'est pas disponible à la vente aux États-Unis. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.rapid-medical.com

