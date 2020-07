Lee Hecht Harrison Knightsbridge élargit sa pratique Secteur public et parapublic





TORONTO, le 27 juill. 2020 /CNW/ - Lee Hecht Harrison Knightsbridge (LHH Knightsbridge) est heureuse d'annoncer l'expansion de sa pratique Secteur public et parapublic. Cette expansion est le fruit d'une demande croissante dans le marché pour développer des stratégies d'attraction et de recrutement des talents qui reflètent les diverses communautés et personnes desservies par les clients de la firme. LHH Knightsbridge réaffirme son engagement à offrir des solutions de recrutement robustes aux clients et aux candidats dans les secteurs des soins de santé, à but non lucratif, public et parapublic.

Dans le cadre de cette expansion, LHH Knightsbridge est heureuse d'annoncer l'embauche de Caroline McLean, partenaire. Caroline apporte une grande expertise en recherche de cadres, ayant offert du soutien à un éventail de clients dans les secteurs à but non lucratif, de l'éducation et des soins de santé tout au long de sa carrière. Elle a travaillé à guider et à conseiller une variété de clients qui ont été nommés à des postes de leaders administratifs, de cadres supérieurs, d'experts techniques, et au sein de conseils d'administration.

« Caroline est une professionnelle animée par ses valeurs, qui a prouvé sa capacité à défendre les principes de la diversité, de l'équité et de l'inclusion dans le processus de recherche, » mentionne Robert Hosking, vice-président directeur, directeur principal, pratiques de Recherche. « Ses vastes réseaux professionnels et ses années d'expérience en recherche de cadres au Royaume-Uni et au Canada sont un ajout important pour l'équipe de LHH Knightsbridge. »

La pratique Secteur public et parapublic compte des partenaires des équipes de Recherche de cadres, de Solutions de recrutement, de Cadres intérimaires, et de Services-conseils aux conseils d'administration, chacun d'eux apportant une expertise sectorielle diversifiée et de solides relations consultant-client :

Janice Kussner , partenaire, Recherche de cadres - Public/Parapublic/À but non lucratif ( Toronto, Ontario )

, partenaire, Recherche de cadres - Public/Parapublic/À but non lucratif ( ) Chris Sawyer , partenaire, Recherche de cadres - Public/Parapublic/Soins de santé/À but non lucratif ( Toronto, Ontario )

, partenaire, Recherche de cadres - Public/Parapublic/Soins de santé/À but non lucratif ( ) Collin MacLeod , partenaire, Recherche de cadres - Soins de santé/À but non lucratif ( Toronto, Ontario )

, partenaire, Recherche de cadres - Soins de santé/À but non lucratif ( ) Caroline McLean , partenaire, Recherche de cadres - Public/Parapublic/Soins de santé/À but non lucratif ( Toronto, Ontario )

, partenaire, Recherche de cadres - Public/Parapublic/Soins de santé/À but non lucratif ( ) Marc Deschatelets , partenaire, Recherche de cadres - Public/Parapublic/Médias et culture (Montréal, Québec)

, partenaire, Recherche de cadres - Public/Parapublic/Médias et culture (Montréal, Québec) Stephen Bell , partenaire, Cadres intérimaires - Public/Parapublic/Soins de santé/À but non lucratif ( Toronto, Ontario )

, partenaire, Cadres intérimaires - Public/Parapublic/Soins de santé/À but non lucratif ( ) Jack Penaligon , conseiller - Soins de santé/À but non lucratif ( Toronto, Ontario )

En plus du secteur public et parapublic, LHH Knightsbridge s'engage à livrer la meilleure expérience client dans de multiples secteurs de l'industrie incluant Commerce de détail, Produits de consommation, Services financiers, Industrie, Technologie, Services professionnels, Pharmaceutique et Énergie. LHH Knightsbridge axe son travail sur les niveaux de cadres intermédiaires à supérieurs, la haute direction ainsi que les conseils d'administration, et offre ses services en anglais et en français.

