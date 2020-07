Johnnie Walker se projette vers les 200 prochaines années du scotch whisky : le fabricant de whisky lance quatre éditions exclusives pour célébrer le grand évènement qu'est son bicentenaire





LONDRES, 27 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Johnnie Walker, le numéro un mondial du whisky écossais[1], célèbre ses 200 ans d'histoire et se projette vers les 200 prochaines années du scotch, en annonçant le lancement de quatre éditions limitées exclusives. Chacune de ces éditions du bicentenaire - une bouteille au nouveau design et trois nouveaux whiskies - célèbre cet incroyable parcours, l'esprit pionnier et l'engagement envers la qualité qui ont été initiés par le fondateur, John Walker, en 1820.

John Williams, directeur de Diageo Global Scotch, a déclaré : « Nous voulions marquer notre aventure désormais bicentenaire avec le lancement de ces quatre éditions limitées exclusives : elles ne se contentent pas de célébrer nos origines, mais sont aussi chacune l'expression de ce qui est possible aujourd'hui et de ce qui le sera demain, et c'est passionnant ».

« John avait l'étincelle, la vision et le bouillonnant esprit d'entreprise qui ont été les moteurs de la croissance du nom John Walker, de notre entreprise et en définitive d'un nouvel avenir pour le whisky écossais. Cette année, nous célébrons les premiers pas qu'il a faits - des pas qui ont inspiré des générations de nos fabricants de whisky et qui sont au coeur de tout ce que nous faisons aujourd'hui et de ce que nous ferons demain. »

Chaque édition de cet anniversaire célèbre un moment unique de ce parcours de 200 ans :

JOHNNIE WALKER BLUE LABEL 200TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION DESIGN

Ce nouveau design en édition limitée présente des illustrations étonnantes qui donnent vie à l'aventure désormais bicentenaire de John Walker & Sons et Johnnie Walker. Il rend hommage à certaines des grandes villes et pays qui ont fait partie de cette histoire inspirante depuis 1820.

JOHNNIE WALKER BLUE LABEL LEGENDARY EIGHT

Cette version exclusive célèbre 200 ans d'artisanat. Il s'agit d'un scotch doux et moelleux concocté à partir de whiskies sélectionnés minutieusement dans seulement huit distilleries légendaires qui existaient toutes en 1820, notamment quelques expressions très rares provenant de distilleries « fantômes » fermées depuis des lustres.

JOHN WALKER & SONS CELEBRATORY BLEND

Cette édition limitée s'inspire d'un moment décisif de l'histoire de John Walker & Sons - le lancement du whisky Old Highland dans les années 1860. Ce scotch riche et complexe s'inspire des saveurs que l'on trouvait dans l'épicerie de la famille Walker à cette époque et est élaboré à partir de whiskies provenant des distilleries qui étaient en activité à l'époque.

JOHN WALKER & SONS BICENTENARY BLEND

Ce whisky exceptionnel est un voyage sensoriel dans les allées parfumées de l'épicerie d'origine de John Walker en Écosse. Il se compose de couches raffinées qui repensent les saveurs exotiques ayant façonné l'imagination de John Walker. Il est élaboré à partir de whiskies rares et exceptionnels, tous âgés d'au moins 28 ans, notamment des whiskies provenant de distilleries « fantômes » fermées depuis des lustres comme Pittyvaich, Cambus et Port Ellen, qui sera bientôt rouverte.

Jim Beveridge, le maître mélangeur de Johnnie Walker a déclaré : « Chacune de ces versions exclusives apporte un point de vue nouveau à l'histoire de notre bicentenaire et est le moyen idéal de célébrer ce moment pour Johnnie Walker. Il nous semble très opportun de les annoncer cette semaine pour les faire coïncider avec l'anniversaire de John Walker[2] ».

Le lancement de ces éditions du bicentenaire fait suite à l'annonce d'un investissement de 185 millions £[3] dans le tourisme écossais effectué par la société mère, Diageo, qui s'accompagne d'une kyrielle de nouvelles expériences multi-sensorielles et immersives sur le whisky dans toute l'Écosse, et de l'annonce la plus récente du lancement d'une nouvelle bouteille à base de papier pour Johnnie Walker en 2021[4], une première mondiale dans l'industrie des boissons, qui va permettre d'être le fer de lance d'un avenir plus durable pour le scotch alors que la marque se projette vers les 200 prochaines années.

Les quatre lancements exclusifs auront lieu à partir d'octobre, sous réserve de la distribution sur le marché et de la disponibilité, et seulement pendant une période limitée*.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter : https://www.johnniewalker.com/en/our-whisky/limited-edition-whiskies/

Avis aux rédacteurs en chef :

*Les versions, la disponibilité et les prix varient en fonction des marchés. Veuillez contacter votre équipe locale de Johnnie Walker pour en savoir plus.

À propos de Johnnie Walker :

2020 marque le bicentenaire de l'année où le fondateur de Johnnie Walker, John Walker, a ouvert pour la première fois les portes d'une épicerie en Écosse et a commencé une aventure qui a conduit la marque des quatre coins de l'Écosse aux quatre coins du monde.

Aujourd'hui, Johnnie Walker est la marque de whisky écossais numéro un au monde (selon IWSR en 2019), appréciée par des gens dans plus de 180 pays. Depuis l'époque de son fondateur, ceux qui mélangent ses whiskies recherchent avant tout la saveur et la qualité.

À l'époque de John Walker, l'entreprise qui allait devenir Johnnie Walker portait le nom du fondateur et au 19e siècle, l'entreprise vendait des whiskies sous le nom de John Walker & Sons. Les consommateurs ont commencé à utiliser le nom Johnnie Walker et celui-ci a été adopté en 1908.

Aujourd'hui, la gamme de whiskies primés comprend Johnnie Walker Red Label, Black Label, Double Black, Green Label, Gold Label Reserve, Aged 18 Years et Blue Label. À eux tous, ces whiskies représentent plus de 19 millions de caisses vendues chaque année (selon IWSR en 2018), ce qui fait de Johnnie Walker la marque de whisky écossais la plus populaire au monde.

À propos de Diageo :

Diageo est un leader mondial des boissons alcoolisées, qui possède une collection exceptionnelle de marques, parmi lesquelles Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, les whiskys Buchanan's et Windsor, les vodkas Smirnoff et Cîroc, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray et Guinness.

Diageo est cotée à la Bourse de Londres (DGE) et à la Bourse de New York (DEO) et vend ses produits dans plus de 180 pays. Pour en savoir plus sur Diageo, nos collaborateurs, nos marques et nos résultats, rendez-vous sur www.diageo.com. Consultez le site mondial de Diageo sur la consommation responsable, www.DRINKiQ.com, pour en savoir plus et découvrir des initiatives et des moyens de partager les bonnes pratiques.

Célébrer la vie, chaque jour, en tout lieu.

