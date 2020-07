Le premier magasin de loisir de France centré sur les GUNPLA : BANDAI HOBBY STORE





BANDAI S.A.S. (président et chef de la direction : Susumu Hirasawa ; Siège : Tour W 102, Terrasse Boieldieu 92085 Paris La Défense cedex France) du groupe BANDAI NAMCO, Manga Story SARL (président et chef de la direction : Patrick Carosella ; Siège : 13 Boulevard Voltaire, 75011 Paris, France), et BANDAI SPIRITS CO., LTD. (Président et chef de la direction : Yusuke Fukuda ; Siège : Minato-ku, Tokyo) ouvriront le BANDAI HOBBY STORE, le tout premier magasin de loisir de France axé autour des GUNPLA, dans le quartier central de République à Paris, France, le 30 juillet 2020.

Le BANDAI HOBBY STORE s'est donné l'objectif d'étendre l'activité des maquettes en plastique BANDAI SPIRITS en Europe en proposant la plus large sélection de GUNPLA du continent. Outre les produits liés aux GUNPLA et à GUNDAM du groupe BANDAI NAMCO, le magasin proposera également de nombreux autres modèles en plastique de BANDAI SPIRITS.

Le quartier central de République où ouvrira le nouveau magasin héberge de nombreuses boutiques spécialisées dans les jeux vidéo, l'animation japonaise et les mangas attirant de nombreux amateurs de la France entière. Manga Story, le plus grand magasin du secteur, a commencé à vendre des maquettes en plastique BANDAI, axées sur les GUNPLA, il y a environ quatre ans de cela. Les nombreuses discussions avec son président, M. Carosella, concernant la possibilité d'ouvrir un magasin spécialisé dans les modèles en plastique qui étaient en cours depuis quelque temps, ont ainsi abouti à l'ouverture de ce nouveau magasin dans le même quartier.

Avec une surface de près de 200 m² répartie sur un rez-de-chaussée et un sous-sol, le magasin accueillera près de 600 modèles différents de maquettes en plastique, comprenant aussi bien des produits nouveaux que conventionnels. Avec les diverses catégories de GUNPLA organisées par couleur pour une plus grande facilité de compréhension, et un espace atelier à l'arrière du magasin où les clients peuvent s'essayer à l'assemblage des modèles, enfants comme adultes, débutants ou experts trouveront diverses façons de profiter des maquettes en plastique, depuis des expériences pratiques jusqu'à l'achat.?

Nous utiliserons l'ouverture de ce magasin comme une opportunité pour explorer la possibilité d'ouvrir plusieurs boutiques à l'avenir.

Présentation du magasin Nom : BANDAI HOBBY STORE Lieu : 5 boulevard Voltaire, 75011 Paris, France Heures d'ouverture : Du lundi au samedi, de 10h00 à 19h30, fermé le dimanche Surface du magasin : Environ 200 m2 Direction : Manga Story Entrée : Gratuite

Qu'est-ce que les « GUNPLA » ?

Les GUNPLA sont des maquettes en plastique basées sur la série GUNDAM, lancée au Japon en juillet 1980 et célébrant son 40e anniversaire cette année. Plus de 700 millions d'unités ont été vendues à ce jour : 525,8 millions de la série Real et 174,4 millions de la série SD (en date de fin mai 2020), faisant des GUNPLA, le plus large succès de l'histoire des modèles en plastique. Ces dernières années, nous avons développé notre marché à l'étranger.

URL pour télécharger les images : https://bit.ly/ (cette URL ne sera valide que pendant 30 jours à partir de la date de distribution)

* Les informations contenues dans ce communiqué de presse sont à jour à la date du 27 juillet 2020 et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 juillet 2020 à 03:05 et diffusé par :