Les leaders mondiaux appellent à investir dans la jeunesse lors de la compétition européenne pour l'entreprenariat de Junior Achievement





Au moment où l'Europe se bat pour se remettre de la crise de la Covid-19, le Pr Marcelo Rebelo de Sousa, le président portugais, les commissaires européens Mariya Gabriel (à l'Innovation, la Recherche, la Culture, l'Éducation et la Jeunesse) et Paolo Gentiloni (à l'Économie) ainsi que d'autres intervenants ont appelé la semaine dernière à investir dans l'éducation et à doter les jeunes des compétences nécessaires pour reconstruire nos économies.

S'exprimant lors de la cérémonie de remise des prix de la « Junior Achievement (JA) Europe Company of the Year », le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a déclaré : « Cette crise nous offre l'occasion de repenser les modèles commerciaux traditionnels et de redéfinir l'agenda commercial en renforçant les capacités et les systèmes qui favoriseront les innovations révolutionnaires ».

Les étudiants entrepreneurs de JA, âgés de 15 à 21 ans, ont présenté leurs projets d'entreprise lors de la finale européenne virtuelle 2020 de la « Company of the Year Competition » . La résilience et l'innovation de ces jeunes entrepreneurs, et des 355 000 jeunes qui ont créé plus de 30 000 mini-entreprises dans 40 pays en Europe, est quelque chose de vraiment extraordinaire si l'on tient compte des fermetures d'écoles et des mesures strictes de verrouillage au cours de la dernière année scolaire.

L'entreprise lauréate de la « JA Europe competition » de cette année, l'entreprise danoise « Bubbles », soutient les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage grâce à une technologie visant à améliorer la communication entre les éducateurs et les élèves atteints de TDAH.

Le commissaire européen à l'Économie, Paolo Gentiloni, a declaré : « Nous avons besoin de votre énergie, de vos compétences, de votre esprit d'entreprise et de vos capacités. Nous ne pourrons parler d'une véritable reprise qu'avec une forte contribution de tous les citoyens et en particulier celle de la jeune génération. C'est pourquoi nous avons appelé notre plan de relance "La prochaine génération de l'UE" ». La commissaire européenne à l'Éducation, Mariya Gabriel, a cautionné la mission de JA en ces termes : « Nous devons veiller à ce que chaque jeune ait une expérience en entrepreneuriat pendant sa scolarité ».

« Cette compétition a de nouveau montré que le programme de JA mini-entreprise est un outil essentiel pour doter les jeunes d'aujourd'hui de la large gamme de compétences et d'expériences nécessaires sur un marché du travail compétitif, notamment en matière de résilience et d'innovation pour réussir en période de bouleversements », a déclaré Adam Warby, président de JA Europe. « Junior Achievement appelle à un large engagement des entreprises et des organisations pour offrir ces opportunités à tous les jeunes en Europe » a ajouté Salvatore Nigro, CEO de JA Europe.

Rencontrez tous les lauréats de cette compétition annuelle, notamment le European signature Awards de AT&T, la fondation Citi, Delta Air Lines, FedEx et ManpowerGroup ainsi que le partenaire technologique Avanade.

