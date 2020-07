Patrimoine culturel à caractère religieux - Un financement de 839 719 $ pour la restauration de bâtiments à caractère religieux au Saguenay-Lac-Saint-Jean





SAGUENAY, QC, le 24 juill. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-St-Jean, Mme Andrée Laforest, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce une aide financière de 839 719 $ octroyée à la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce montant sera consacré à la restauration d'immeubles patrimoniaux à caractère religieux.

Une somme de 49 000 $ servira à restaurer les portes et les supports des cloches de l'église de Saint-Jean-Baptiste à L'Anse-Saint-Jean, alors que 314 886 $ permettront de restaurer la maçonnerie et la fenestration de l'église de Sainte-Croix à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. À Saguenay, l'église de Sainte-Famille reçoit la somme de 227 983 $ pour restaurer sa toiture et l'église Saint-Raphaël obtient 47 850 $ pour des travaux similaires, alors que la cathédrale de Chicoutimi pourra compter sur un montant de 200 000 $ qui servira à restaurer sa fenestration.

La somme consentie est issue du Programme visant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux, auquel la ministre de la Culture et des Communications a récemment octroyé une somme de 15 M$ pour l'année 2020-2021. Rappelons que le Programme permet de financer jusqu'à 80 % des coûts des projets ayant préalablement fait l'objet d'un processus de sélection rigoureux du Conseil du patrimoine religieux du Québec.

Pour le gouvernement du Québec, soutenir financièrement la restauration du patrimoine bâti à caractère religieux contribue à préserver la beauté des villes et villages qui rend les Québécois si fiers.

Citations :

« Le patrimoine culturel à caractère religieux est intimement lié à notre histoire et à notre identité, et il est au coeur de nos villes et villages. Restaurer les bâtiments et leurs objets nous permettra d'en préserver les attraits historiques et de contribuer à la fierté des communautés qui les ont vus naître. En conservant ainsi le patrimoine bâti québécois, notre gouvernement concourt du même souffle à la relance économique et fait en sorte que les artisans et ouvriers puissent se remettre au travail à la grandeur du Québec. Je suis donc très heureuse de notre investissement qui a de belles retombées non seulement pour notre histoire et notre culture, mais également pour notre économie. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Avec mes collègues Nancy Guillemette, François Tremblay et Éric Girard, je me réjouis des sommes investies dans notre belle région du Saguenay-Lac-St-Jean pour notre patrimoine culturel à caractère religieux, permettant ainsi la préservation de nos bâtiments faisant partie de notre histoire. »

Andrée Laforest, députée de Chicoutimi, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-St-Jean

« Nous sommes heureux de l'annonce de l'enveloppe budgétaire de 15 M$ accordée pour la restauration du patrimoine culturel à caractère religieux. Les projets rendus possibles grâce aux investissements gouvernementaux génèrent d'importants effets structurants, tant sur le plan des communautés locales que sur les plans professionnel et culturel. »

Josée Grandmont, présidente du Conseil du patrimoine religieux du Québec

Liens connexes :

Répartition des sommes dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean

Édifice Municipalité Description des travaux Aide financière Église de Saint-Jean-Baptiste L'Anse-Saint-Jean Restauration des portes et des supports des cloches 49 000 $ Église de Sainte-Famille Saguenay Restauration de la toiture 227 983 $ Église de Sainte-Croix Métabetchouan-Lac-à-la-Croix Restauration de la maçonnerie et de la fenestration 314 886 $ Église Saint-Raphaël Saguenay Restauration de la toiture 47 850 $ Cathédrale de Chicoutimi Saguenay Restauration de la fenestration du bâtiment 200 000 $

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Communiqué envoyé le 24 juillet 2020 à 15:42 et diffusé par :