Les solutions de Velodyne Lidar et de PARIFEX permettent un contrôle intelligent du trafic routier





Velodyne Lidar, Inc. a annoncé aujourd'hui un accord de vente de trois ans avec PARIFEX, l'un des principaux fournisseurs de systèmes de gestion du trafic routier et de mesure de la vitesse. PARIFEX utilise des capteurs lidar de Velodyne dans ses solutions de surveillance du trafic qui peuvent aider à réduire les taux d'accidents et à améliorer la sécurité routière.

PARIFEX équipe ses solutions NANO-CAM et NOMAD avec les capteurs Puck de Velodyne pour le suivi en temps réel d'objets statiques et d'objets en mouvement, y compris les véhicules, les piétons et les cyclistes, tout en préservant l'anonymat. La NANO-CAM peut être déployée pour contrôler la vitesse à des fins de sécurité routière ainsi que dans le cadre d'autres applications, notamment les villes intelligentes, le stationnement intelligent et l'assistance à la navigation pour les véhicules autonomes. NOMAD est un système de surveillance multi-violations qui peut notamment surveiller le non-respect des feux rouges, de la vitesse, des panneaux stop, l'utilisation du téléphone au volant et plus encore. PARIFEX est un partenaire d'Automated with Velodyne.

« Le contrôle des dépassements de limites de vitesse et des autres violations de la route est essentiel pour réduire les taux d'accidents de la route et accroître la sécurité », a déclaré Nathalie Deguen, directrice des ventes chez PARIFEX. « La télédétection par lidar de Velodyne ajoute une technologie puissante à nos solutions en offrant la portée et la précision dont nous avons besoin pour la détection, la comptabilisation, le positionnement et le suivi des véhicules. Les capteurs Velodyne offrent de solides performances dans une grande variété de conditions d'éclairage et météorologiques. »

« PARIFEX offre des solutions innovantes qui peuvent aider à améliorer la gestion du trafic pour une plus grande sécurité routière », a confié pour sa part Erich Smidt, directeur exécutif Europe de Velodyne Lidar. « Ils montrent comment l'ajout de capteurs Puck aux solutions de détection peut permettre d'appliquer des mécanismes précis et fiables de lutte contre les infractions à une plus grande distance par rapport aux systèmes traditionnels. L'utilisation de la solution Puck a aidé PARIFEX à améliorer ses performances système même dans des conditions routières difficiles où l'on constate un non-respect des distances de sécurité, des changements de direction et une circulation dense. »

Les capteurs Puck de Velodyne fournissent de riches données 3D de perception informatique qui permettent la détection d'objets et d'espaces libres en temps réel. Le Puck est un capteur lidar petit et compact offrant une portée de 100 mètres. Sa fiabilité, son efficacité énergétique et sa vue panoramique en font une solution idéale pour les applications de ville intelligente, couvrant notamment la sécurité des piétons et des véhicules, ainsi que la gestion des places de stationnement, et autres.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne propose des solutions lidar intelligentes et puissantes en matière d'autonomie et d'assistance à la conduite. Basée à San Jose, en Californie, Velodyne est connue dans le monde entier pour son portefeuille de technologies de capteurs lidar révolutionnaires. En 2005, le fondateur de Velodyne, David Hall, a inventé les systèmes de lidar à vision panoramique en temps réel au sein de Velodyne Acoustics. L'invention de M. Hall a révolutionné la perception et l'autonomie dans les domaines de l'automobile, de la nouvelle mobilité, de la cartographie, de la robotique et de la sécurité. La gamme de produits haute performance de Velodyne comprend de nombreuses solutions de détection, notamment l'économique Pucktm, la solution polyvalente Ultra Pucktm, la solution de facilitation de l'autonomie Alpha Primetm, la solution optimisée pour les systèmes ADAS Velarraytm et le logiciel révolutionnaire d'aide à la conduite Vellatm.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 24 juillet 2020 à 12:35 et diffusé par :