Le gouvernement du Canada investit dans le développement régional au Québec





La ministre Mélanie Joly annonce un soutien de plus de 22 M$ de la part de Développement économique Canada pour les régions du Québec à des entreprises et organismes qui oeuvrent au développement régional.

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 24 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Un environnement entrepreneurial qui répond aux besoins des entreprises et qui favorise leur croissance et leur compétitivité est essentiel au bon développement des régions. Non seulement favorise-t-il le rapprochement des acteurs du milieu, il permet aussi d'appuyer la création, la croissance et le maintien des grappes régionales, de bonifier les écosystèmes d'innovation et d'attirer des investissements étrangers.

Les entreprises et les organismes de tous les secteurs - les OBNL, les incubateurs et accélérateurs d'entreprises, les regroupements et associations - ont besoin d'appui pour améliorer le climat d'affaires afin de soutenir le développement régional au Québec.

36 entreprises et organismes québécois bénéficient de plus de 22 M$ en soutien à des projets porteurs pour le développement régional

Les régions du Québec regorgent d'entrepreneurs aux idées novatrices. Ces entrepreneurs développent des solutions originales pour améliorer la vitalité de leur communauté et bonifier le tissu économique local.

Depuis bon nombre d'années, le gouvernement du Canada s'est donné comme mandat d'appuyer les régions dans leurs efforts de développement, au bénéfice des entreprises, des citoyens et des visiteurs. La ministre du Développement économique et des Langues officielles, l'honorable Mélanie Joly, annonce aujourd'hui des aides financières totalisant 22 485 153 M$ destinées à la réalisation de 37 projets porteurs pour le développement régional québécois.

Ces contributions permettront aux entreprises de croître et aux organismes de valoriser les atouts de leurs communautés. Pour plus de précisions sur les projets et les aides financières, veuillez consulter le document d'information connexe.

Les façons de répondre aux effets de la pandémie de COVID-19 se présentent comme des occasions de favoriser le développement des régions du Québec, notamment en soutenant l'innovation, les partenariats et les alliances en structuration de réseaux, de même que les services et l'accompagnement des entreprises. Chacune des régions du Québec jouera un rôle prépondérant dans la lutte contre les effets de la pandémie, et le gouvernement du Canada a été et continuera d'être un acteur clé pour les appuyer.

Citations

« Partout au pays, les entreprises de chez nous contribuent à la vitalité économique de nos milieux de vie en créant de bons emplois. Les aider à innover afin qu'elles puissent accroître leur compétitivité et relancer nos économies régionales est donc au coeur de nos priorités. Avec l'annonce d'aujourd'hui, notre message est clair : nous étions là pour vous avant la pandémie avec des mesures concrètes et nous continuerons de travailler avec vous afin de trouver des solutions pour que l'on puisse revenir encore plus forts qu'auparavant. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

Faits en bref

L'honorable Mélanie Joly est ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC.

est ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC. Les six agences de développement régional (ADR) veillent à ce que les régions du Canada soient entendues à Ottawa et à ce que les économies et les entreprises locales obtiennent le soutien dont elles ont besoin pour croître et prospérer.

soient entendues à et à ce que les économies et les entreprises locales obtiennent le soutien dont elles ont besoin pour croître et prospérer. Les ADR du Canada se concentrent sur le développement et la diversification des économies régionales pour aider les collectivités à prospérer. Très présentes dans les collectivités, elles savent où le besoin de soutien supplémentaire est le plus criant.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 24 juillet 2020 à 11:00 et diffusé par :