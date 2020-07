Formation - Signature d'une nouvelle entente de service entre le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et Sécurité Nature





QUÉBEC, le 24 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) annonce la signature d'une entente de service avec Sécurité Nature, filiale éducative de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. D'une durée de cinq ans, le nouvel accord permettra la poursuite de la prestation des cours du Programme d'éducation en sécurité et en conservation de la faune (PESCOF) menant à l'obtention du certificat du chasseur.

Outre le fait de maintenir un partenariat fructueux, l'entente soutient une optimisation de l'offre de cours au bénéfice des futurs adeptes. Au nombre des nouveautés, soulignons que, dès le mois d'août 2020, les deux formations d'initiation à la chasse pourront être suivies entièrement en ligne. Par sa flexibilité, cette modernisation des méthodes de formation vient répondre aux attentes de la relève, simplifiant du même coup grandement l'accès au certificat. Bien que ce processus ait été entamé avant la pandémie de la COVID-19, cette nouvelle formule s'inscrit dans la transformation numérique gouvernementale et contribuera également à assurer la distanciation physique.

Notons que l'examen pratique de tir à l'arc a été aboli comme condition de réussite du cours d'initiation à la chasse avec arc ou arbalète. Le Québec s'adapte ainsi aux pratiques courantes en Amérique du Nord et permet une mise en ligne complète de cette formation. Conséquemment, les adeptes ayant obtenu leur certificat de chasse à l'arbalète, codé B, se voient également reconnu le droit de chasser à l'arc.

De plus, le Ministère souligne que les modifications apportées au Règlement sur la chasse, entrées en vigueur en avril 2020, permettent dorénavant une meilleure reconnaissance des acquis. Les adeptes venant d'ailleurs au Canada pourront ainsi obtenir un certificat du chasseur sans suivre le cours d'initiation à la chasse à l'arme à feu, du moment qu'ils ont réussi une formation équivalente et qu'ils en présentent la preuve au Ministère. Cette simplification constitue une reconnaissance de la qualité des formations offertes dans les autres provinces et territoires canadiens et encouragera la venue de touristes de chasse, mais également d'amis et membres de la famille demeurant à l'extérieur du Québec.

Citations :

« La qualité du partenariat entre la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs et le MFFP, qui se perpétue depuis plus de 50 ans maintenant, est indéniable. Cette entente favorisera la formation de la relève. Grâce à la nouvelle formule proposée, dont le mode d'apprentissage plus flexible permettra à tous les citoyens intéressés d'obtenir un certificat du chasseur à distance, l'accroissement du nombre d'adeptes de la chasse devrait être, nous l'espérons, important. Sans oublier le tourisme de chasse, qui en sortira aussi gagnant. Il s'agit donc d'une excellente nouvelle. »

M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

«?Avec la Stratégie de transformation numérique gouvernementale, notre gouvernement s'est posé en leader de ce virage important et nécessaire. La transformation numérique touche l'ensemble des sphères de notre société et chaque action compte et mérite d'être soulignée. Je me réjouis que Sécurité nature, avec l'appui du MFFP, présente une offre de cours en ligne qui facilitera l'accès aux formations, tout en rejoignant de nouveaux adeptes. Cette initiative est un exemple prometteur qui démontre l'apport concret que peut avoir le numérique dans notre quotidien. »

M. Éric Caire, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale

« Sécurité nature se réjouit de la signature de cette entente avec le MFFP, grâce à laquelle nous poursuivrons notre mission de former avec professionnalisme et passion les futurs chasseurs et chasseuses. Cette entente nous permet de nous adapter à la demande croissante pour les cours en ligne et ainsi mieux outiller la relève. Depuis trois ans, nous travaillons sur ce projet dans lequel plusieurs spécialistes se sont investis. Le résultat, d'une qualité exceptionnelle, nous permet d'affirmer avec fierté que ces formations en ligne n'ont rien à envier à celles des autres provinces. »

M. Jacques Parent, président de Sécurité nature, filiale éducative de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Sources : Information : Carl Charest Stéphanie Vadnais Directeur des communications Directrice générale adjointe et attaché de presse Fédération québécoise Cabinet du ministre des Forêts, des chasseurs et pêcheurs de la Faune et des Parcs Tél. : 418 878-8999 et ministre responsable

de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

et de la région du Nord-du-Québec

Tél. : 418 454-4817





Nathalie Saint-Pierre

Attachée de presse

Cabinet du ministre délégué

à la Transformation numérique gouvernementale

Tél. : 418 575-5872



SOURCE Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

Communiqué envoyé le 24 juillet 2020 à 11:00 et diffusé par :