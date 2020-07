Appui en région - Tournée du ministre Lamontagne dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean





QUÉBEC, le 24 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, a effectué cette semaine une tournée dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette visite était l'occasion de renforcer ses liens avec les nombreux agriculteurs et entrepreneurs de la région. Il a aussi profité de son passage pour discuter des enjeux propres à la région ainsi que des occasions de développement. Sa présence confirme également la grande importance que revêt l'économie régionale, tant pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean que pour le gouvernement du Québec.

Pendant trois jours, des rencontres se sont tenues, toujours dans le respect des recommandations sanitaires émises par la santé publique. Le ministre a notamment discuté avec des entrepreneurs et acteurs locaux du milieu bioalimentaire. Parmi les sujets abordés figuraient les effets de la crise sanitaire sur la région, la place qu'occupent les producteurs saguenéens et jeannois dans le contexte actuel et l'apport de ceux-ci comme maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement alimentaire au Québec.

Il a en outre parlé d'enjeux importants pour le milieu agricole, comme la main-d'oeuvre, l'état des récoltes de fourrage en raison de la sécheresse, la présence de la mouche du bleuet et les enjeux entourant le transfert d'entreprises et la relève. Une place de choix a également été accordée à l'agriculture durable, notamment en ce qui concerne le projet de Pacte agricole durable Nutrinor.

Le ministre a également profité de son passage pour annoncer des aides financières accordées à des entreprises agricoles. Grâce à ces investissements, bénéfiques pour la région, mais également pour le Québec tout entier, les entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean pourront améliorer leur positionnement non seulement sur les marchés locaux, mais aussi sur les marchés nationaux et internationaux.

Citations

«?Je termine ma série de tournées pour la période estivale avec une énergie renouvelée et un fort sentiment de reconnaissance envers le monde agricole. Les rencontres sur le terrain me permettent de mieux comprendre les réalités propres à chaque région et de prendre conscience des enjeux de chacun. Je suis toujours épaté par l'esprit entrepreneurial et par la proactivité des hommes et des femmes qui s'investissent dans le secteur bioalimentaire. Les projets soutenus par les aides financières annoncées pendant la tournée témoignent de l'ardeur du travail des propriétaires d'entreprises du Saguenay et du Lac-Saint-Jean. Je suis emballé par leur capacité d'innovation et d'adaptation, un ADN essentiel à la prospérité du Québec.?»

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

«?L'agriculture est un secteur essentiel dans notre région, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et la tournée de mon collègue André Lamontagne l'a démontré à nouveau. La région bénéficie grandement de la présence de produits d'appels agroalimentaires clés. Notre gouvernement est bien au fait des besoins des entrepreneurs d'ici. Nous souhaitons travailler avec eux en leur apportant tout le soutien nécessaire à la reprise de leurs activités. Je tiens à réitérer, de concert avec mon collègue André Lamontagne, que nous sommes là et que nous continuerons de l'être pour la relance économique de la région.?»

Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants

Le ministre a notamment rencontré :

Le directeur de l'Union des producteurs agricoles Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Mario Théberge?;



L'équipe de direction de Zone Boréale?;



L'équipe de direction et les bénévoles de Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Il a aussi visité les établissements suivants :

Embouteillage Canada?;



La Ferme Daniel Gobeil?;



La Ferme A.B. & G. Blackburn inc. ;

inc. ;

Productions Rivard?;



La Laiterie d'Alma de la Coopérative Nutrinor?;



La Ferme Eloise Truchon & Abattoir



La Ferme Taillon & Fils inc.?;



Les Serres Toundra?;



Bleuet Nordic inc./Bleuets Mistassini?;



Les Délices du Lac-Saint-Jean/Économusée de la confiturière : bleuet sauvage?;



La Ferme Olofée?;



La ferme brassicole La Chouape inc.

