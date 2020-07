BMO Gestion de patrimoine offre des conseils pour tester la résistance des plans successoraux en période d'incertitude





MONTRÉAL, le 24 juill. 2020 /CNW/ - Alors que les Canadiens et leurs familles sont confrontés à des situations d'incertitude économique, politique et personnelle, la planification successorale s'avère plus pertinente que jamais. La période de crise actuelle peut servir de catalyseur pour mettre en oeuvre un plan successoral pour la première fois ou simplement pour revoir et ajuster les plans existants. Le plan reflète-t-il encore les intentions de la famille en cas d'incapacité ou de décès malgré les récents bouleversements du marché et les incertitudes de l'avenir?

« Bien que la plupart des familles trouvent difficiles les discussions sur la mort et l'argent, ces conversations sont nécessaires pour aider à définir les attentes et à élaborer un plan pour les étapes de transition inévitables que réserve l'avenir, rappelle Lesley Cameron, vice-présidente et directrice nationale de la planification successorale, BMO Gestion de patrimoine. Travailler avec un conseiller et son équipe d'experts peut aider le client à élaborer un plan successoral complet qui décrit ses aspirations en matière de legs, tout en incorporant des solutions qui assureront la souplesse du plan successoral en cas de fluctuations du marché et d'incertitudes économiques. »

BMO Gestion de patrimoine encourage les Canadiens et leurs familles à passer régulièrement en revue les questions clés suivantes en faisant des tests de résistance de leurs plans successoraux en cas de crise :

Les documents importants : Tenez compte de l'incidence des événements récents et de l'incertitude du marché sur les plans successoraux existants. Les testaments, procurations, désignations de bénéficiaires et actes de fiducie reflètent-ils toujours les priorités et les intentions de la famille? De même, un examen régulier des accords commerciaux et des documents de gouvernance avec les partenaires commerciaux et les conseillers externes garantit que toutes les parties comprennent les plans de succession et peut permettre de cerner les domaines qui pourraient nécessiter des ajustements en fonction des conditions du marché.

Tenez compte de l'incidence des événements récents et de l'incertitude du marché sur les plans successoraux existants. Les testaments, procurations, désignations de bénéficiaires et actes de fiducie reflètent-ils toujours les priorités et les intentions de la famille? De même, un examen régulier des accords commerciaux et des documents de gouvernance avec les partenaires commerciaux et les conseillers externes garantit que toutes les parties comprennent les plans de succession et peut permettre de cerner les domaines qui pourraient nécessiter des ajustements en fonction des conditions du marché. Les réalités pratiques : Réfléchissez à la logistique de la mise en oeuvre des intentions de la famille dans le contexte actuel. Une bonne première étape consiste à veiller à ce que les proches sachent où se trouvent les documents importants. Demandez-vous si les notaires et liquidateurs choisis seront en mesure d'agir en cas d'éventuelles restrictions de voyage ou d'exigences de disponibilité supplémentaires. L'exploration de solutions de rechange au cas où le premier choix ne serait pas disponible est encouragée. Par ailleurs, on néglige souvent d'évaluer si la succession dispose de liquidités suffisantes pour couvrir les dettes et l'impôt sur le revenu qui incomberont à la succession. Il est aussi essentiel de vérifier s'il existe une couverture d'assurance appropriée.

Réfléchissez à la logistique de la mise en oeuvre des intentions de la famille dans le contexte actuel. Une bonne première étape consiste à veiller à ce que les proches sachent où se trouvent les documents importants. Demandez-vous si les notaires et liquidateurs choisis seront en mesure d'agir en cas d'éventuelles restrictions de voyage ou d'exigences de disponibilité supplémentaires. L'exploration de solutions de rechange au cas où le premier choix ne serait pas disponible est encouragée. Par ailleurs, on néglige souvent d'évaluer si la succession dispose de liquidités suffisantes pour couvrir les dettes et l'impôt sur le revenu qui incomberont à la succession. Il est aussi essentiel de vérifier s'il existe une couverture d'assurance appropriée. Les conversations difficiles : Des discussions périodiques sur la répartition prévue des actifs et l'aide financière accordée aux membres de la famille peuvent contribuer à définir leurs attentes. Préparez les membres de la famille ou les bénéficiaires de la succession à de futures décisions difficiles en discutant des responsabilités qui leur sont assignées par procuration et testament.

Pour plus d'information sur BMO Gestion de patrimoine, visitez bmo.com/principal/gestion-de-patrimoine.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 987 milliards de dollars au 30 avril 2020 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Communiqué envoyé le 24 juillet 2020 à 10:00 et diffusé par :