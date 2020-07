Ventes de fermeture en cours dans l'ensemble des magasins Catherines, de nombreux magasins Justice, certains magasins Ann Taylor, LOFT, Lane Bryant et Lou & Grey des États?Unis et de Puerto Rico, et l'ensemble des magasins des marques du Canada





BOSTON, 24 juillet 2020 /CNW/ - Ascena Retail Group, Inc. (Nasdaq : ASNA) (« ascena » ou la « Société »), un détaillant national de premier plan spécialisé dans les vêtements pour femmes et filles, et SB360 Capital Partners, l'un des principaux spécialistes de la liquidation d'actifs en Amérique du Nord, annoncent aujourd'hui le début des ventes de fermeture dans l'ensemble des magasins Catherines, de nombreux magasins Justice et certains magasins Ann Taylor, LOFT, Lane Bryant et Lou & Grey. Cela comprend l'ensemble des magasins des marques au Canada et à Puerto Rico. La Société a retenu les services de SB360 Capital Partners à titre de conseiller afin de réaliser les ventes à la plupart des emplacements.

ascena est un détaillant national de premier plan spécialisé dans les vêtements, les chaussures et les accessoires pour femmes avec les segments mode « Premium » (Ann Taylor, LOFT et Lou & Grey), mode « Plus » (Lane Bryant, Catherines et Cacique), et aussi pour préadolescentes avec le segment mode « Kids » (Justice). La Société continuera de fournir à sa clientèle des assortiments mode percutants et une expérience de magasinage exceptionnelle dans l'ensemble de ses boutiques ouvertes et de ses plates-formes en ligne.

Dans tous les magasins en cours de fermeture, les clients peuvent profiter de rabais par rapport au prix d'origine sur une vaste sélection d'articles en stock englobant divers styles et tailles.

« En raison des rabais attrayants et de la marchandise hautement convoitée, nous prévoyons que les ventes dans tous les magasins soient de courte durée », affirme Aaron Miller, vice-président directeur à SB360. Nous invitions les clients à se rendre rapidement en magasin alors avant que les stocks soient épuisés, car bon nombre de leurs articles préférés s'envoleront rapidement. »

Stephen Miller, coprésident à SB360, déclare : « Les associés des magasins Ann Taylor, LOFT, Lane Bryant, Justice, Lou & Grey et Catherines de la Société se consacrent à offrir à notre clientèle la meilleure expérience de magasinage qui soit tout en offrant des économies extraordinaires sur une foule d'articles. »

La Société continuera d'accorder la priorité à la sécurité de ses associés, de ses clients et de la communauté en surveillant étroitement les directives locales et celles de l'État. Des pratiques de magasinage sécuritaires ont été mises en place dans tous les magasins qui seront modifiées et actualisées selon les lignes directrices et les conditions locales.

À propos de SB360 Capital Partners LLC - SB360 Capital Partners (www.sb360.com), une entreprise liée à Schottenstein, aide les sociétés à gérer le changement, à restructurer les actifs et à redresser une faible profitabilité. SB360 effectue des placements en titres de capitaux propres pour injecter du capital dans des occasions de croissance, financer des redressements et fournir des liquidités aux entreprises en cours de transformation. SB360 acquiert des actifs de tous types, dont des stocks, des actifs fixes, de la propriété intellectuelle, des biens immobiliers et des unités commerciales complètes. Comme autres services de liquidation d'actifs, la firme offre aussi le recouvrement garanti de la valeur patrimoniale en agissant à titre de conseiller en liquidation. De plus, SB360 dispose d'entités offrant des services-conseils dans le domaine de l'immobilier, le placement immobilier commercial et l'exploitation du SBC Logistics Asset Recovery Center à Columbus. Un prêteur affilié, Second Avenue Capital Partners, concède des prêts garantis par des actifs aux entreprises du marché intermédiaire. La direction de SB360 détient d'importants intérêts commerciaux dans les commerces de détail et de gros à l'échelle nationale; des marques commerciales internationalement reconnues; des biens immobiliers commerciaux, résidentiels et industriels; et des activités de services financiers.

À propos d'Ascena Retail Group, Inc. - Ascena Retail Group, Inc. (Nasdaq : ASNA) est un détaillant national spécialisé dans les vêtements, les chaussures et les accessoires pour femmes avec les segments mode « Premium » (Ann Taylor, LOFT et Lou & Grey), mode « Plus » (Lane Bryant, Catherines et Cacique), et aussi pour préadolescentes avec le segment mode « Kids » (Justice). Par l'entremise de ses marques de détail, Ascena Retail Group, Inc. exploite des sites Web de commerce électronique et environ 2 800 magasins aux États-Unis, au Canada et à Puerto Rico.

