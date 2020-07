Wipro va lancer une suite de solutions de services Edge 5G





Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), une société leader mondiale en technologies de l'information, conseil et services de processus métiers, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa suite de solutions de services Edge 5G. La suite de solutions que fournira Wipro est construite avec IBM TRIRIGA et IBM Edge Application Manager. Wipro travaillera avec les clients pour mettre en oeuvre la suite de solutions Universal Edge exploitant les capacités du réseau 5G.

La suite de solutions de services Edge 5G est conçue pour optimiser de manière importante le portefeuille existant BoundaryLess Enterprise ? Universal Edge, de Wipro. L'offre prenant en charge le calcul en périphérie permet aux fournisseurs de services de communication et aux opérateurs de tours mobiles, de déployer leurs applications dans des dispositifs d'extrémité dispersés. L'intelligence artificielle et les services nuagiques, avancés relèvent les défis du calcul en périphérie de réseau. Cela fournit une visibilité et un aperçu sur les données, en temps réel, permettant une gestion holistique de l'infrastructure de périphérie, pour les applications critiques dans les secteurs de la fabrication, du transport, des soins de santé, du pétrole et du gaz et de la vente au détail, entre autres.

Cette solution est conçue pour fournir aux clients de Wipro un meilleur contrôle des données, des coûts réduits, des informations et des actions accélérées, ainsi qu'une plus grande automatisation et sécurisation des opérations. Un module clé de la solution, principalement destiné à l'écosystème des télécommunications, fournit une suite d'applications complète permettant une économie du travail indépendant, sécurisée autour des services liés à la 5G.

Wipro rejoint l'IBM Edge Ecosystem, une initiative visant à aider les partenaires, d'une part à mettre en oeuvre des solutions nuagiques, basées sur des normes ouvertes qui peuvent être déployées, d'autre part à gérer de manière autonome des applications de périphérie à grande échelle. Les solutions de Wipro, combinées avec IBM Edge Application Manager et TRIRIGA, promettent de répondre à un éventail de problèmes liés au déploiement et à la gestion de services distribués à l'échelle mondiale sur les appareils, les périphériques privés et les Multi Access Edges des opérateurs de télécommunications.

La suite de solutions de services Edge 5G intègre diverses solutions de calcul en périphérie de réseau, d'IBM. Les deux sociétés ont récemment annoncé une collaboration visant à développer des offres nuagiques hybrides pour aider les entreprises à migrer, gérer et transformer leurs charges de travail essentielles à travers le nuage public ou privé et les environnements informatiques sur site. La solution Wipro IBM Novus Lounge lancée récemment a été conçue afin d'accélérer l'innovation des clients et de porter ces solutions prêtes pour l'industrie, depuis les nuages publics et privés vers la périphérie.

Evaristus Mainsah, directeur général, Cloud, Cloud Pak et Edge Ecosystem, chez IBM a déclaré, « La convergence de la 5G et du calcul en périphérie de réseau va susciter de nouveaux niveaux d'innovation, ce qui à son tour alimentera un vaste écosystème de fournisseurs pour co-créer un ensemble croissant d'opportunités Edge. Nous sommes très enthousiastes quant à la valeur que Wipro peut apporter à ses clients qui ont besoin de solutions Universal Edge pour les aider à apporter le calcul à la périphérie à leur entreprise. »

K.R. Sanjiv, directeur de la technologie, chez Wipro Limited a confié pour sa part, « Nos solides capacités dans le domaine des télécommunications, de pair avec notre leadership dans le cycle de vie du nuage et des infrastructures, et nos investissements dans Wipro IBM Novus Lounge nous permettent d'être particulièrement bien équipés pour fournir ces solutions spécifiques à l'industrie. Nous sommes confiants quant à l'efficacité qu'elles procurent en matière de déploiement et de gestion de l'infrastructure avec 5G et Edge, pour nos clients des secteurs des télécommunications, de la fabrication, du pétrole et du gaz, et de la vente au détail. »

Wipro s'est fixé pour mission d'être le principal partenaire de solutions et d'implémentations 5G pour ses clients, en leur fournissant du conseil stratégique sur la technologie, de manière à libérer leur potentiel pour générer de nouvelles sources de revenus. L'expertise approfondie de Wipro en ingénierie et en conception de produits permet aux clients d'atteindre leurs objectifs 5G dans trois domaines principaux : Ingénierie, Intelligence et Monétisation. Outre ses services de cycle de vie 5G, les spécialisations de Wipro en automatisation, sécurité et transformation d'entreprise aident les clients à réaliser une valeur commerciale dans leurs parcours de transformation numérique. Pour en savoir plus, cliquez ici.

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une société de premier plan, spécialisée dans les technologies de l'information, le conseil et les services de processus d'affaires, qui fournit des solutions permettant à ses clients de faire de meilleures affaires. Wipro obtient des résultats commerciaux gagnants, grâce à son expérience approfondie dans le secteur, et à sa vision à 360 degrés des « Affaires à travers la technologie ». En combinant sa stratégie numérique, sa conception centrée sur le client, ses analyses sophistiquées et son approche d'ingénierie du produit, Wipro aide ses clients à générer des affaires adaptatives à succès. Wipro, une société reconnue mondialement pour son portefeuille complet de services, son solide engagement envers la durabilité et son comportement de bon citoyen corporatif, possède un effectif dévoué de plus de 180 000 personnes au service de ses clients répartis sur 6 continents. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.wipro.com.

Déclarations prévisionnelles et avertissements de Wipro

Les déclarations prospectives contenues dans ce document représentent les convictions de Wipro concernant les événements futurs, dont beaucoup sont par nature, intrinsèquement incertains, et échappent au contrôle de Wipro. Ces déclarations incluent, sans y être limitées, des déclarations concernant les perspectives de croissance de Wipro, ses futurs résultats d'exploitation financiers, de même que ses plans, attentes et intentions. Wipro avertit les lecteurs que les déclarations prévisionnelles contenues dans les présentes sous-entendent des risques et des incertitudes qui pourraient faire varier sensiblement les résultats réels des résultats anticipés par de telles déclarations. Les risques et incertitudes liés à ces déclarations comprennent, sans limitation, les risques et incertitudes concernant les fluctuations de nos revenus, de notre chiffre d'affaires et de nos bénéfices ; notre capacité à générer et à gérer la croissance, à compléter les actions corporatives proposées ; une concurrence intense dans les services informatiques ; notre capacité à conserver notre avantage concurrentiel en termes de coûts ; l'augmentation des salaires en Inde ; notre capacité à attirer et fidéliser des professionnels hautement qualifiés ; le dépassement des délais et des coûts sur les contrats à prix et à durée fixes ; la concentration de la clientèle ; les restrictions sur l'immigration ; notre capacité à gérer nos opérations internationales ; une demande réduite pour la technologie dans nos domaines d'intérêt clés ; les perturbations des réseaux de télécommunications ; notre capacité à mener à bien et intégrer nos acquisitions potentielles ; notre responsabilité en cas de dommages liés à nos contrats de service ; le succès des sociétés dans lesquelles nous faisons des investissements stratégiques ; le retrait des incitations fiscales gouvernementales ; l'instabilité politique ; les guerres ; les restrictions juridiques sur la levée de capitaux ou l'acquisition d'entreprises en dehors de l'Inde ; l'utilisation non autorisée de notre propriété intellectuelle et une conjoncture économique générale défavorable pour notre entreprise et notre industrie. La situation causée par la pandémie de COVID-19 pourraient réduire les dépenses technologiques, réduire la demande pour nos produits, affecter le taux de dépenses des clients et nuire à la capacité ou à la volonté de nos clients d'acheter nos produits, retarder les décisions d'achat des clients potentiels, nuire à notre capacité à fournir des services de conseil sur site et à notre capacité de livraison à nos clients ou à retarder la fourniture de nos produits, ce qui pourrait nuire à nos ventes futures, à nos résultats d'exploitation et à l'ensemble de notre performance financière. Nos opérations pourraient également être compromises par toute une gamme de facteurs externes liés à la pandémie de COVID-19, qui échappent à notre contrôle.

Les autres risques susceptibles d'avoir des répercussions sur nos résultats d'exploitation futurs sont décrits plus en détail dans les documents que nous déposons auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, notamment, et sans y être limités, nos rapports annuels sur Formulaire 20-F. Ces documents sont disponibles sur www.sec.gov. Il se peut que nous soyons parfois amenés à faire des déclarations prévisionnelles supplémentaires, écrites et orales, et ceci pourra inclure les déclarations contenues dans les documents déposés par la société auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, et dans nos rapports destinés aux actionnaires. Nous ne nous engageons aucunement à actualiser les déclarations prévisionnelles qui pourraient être formulées de temps à autre par nous ou en notre nom.

Déclarations prévisionnelles et mises en garde d'IBM

Toutes les déclarations contenues dans ce document qui ne sont pas des faits historiques constituent des déclarations prévisionnelles en vertu du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis. L'emploi de mots tels qu'« anticiper », « penser », « estimer », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « pouvoir », « planifier », « projeter », « prédire », « devrait » et l'usage du futur ou du conditionnel et d'autres expressions similaires concernant IBM ont pour but d'identifier de telles déclarations prévisionnelles. IBM rejette toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement lesdites déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prévisionnelles sont soumises à divers risques et incertitudes qui peuvent entraîner des résultats réels sensiblement différents des résultats escomptés. Les facteurs susceptibles de retentir sur les résultats financiers futurs d'IBM sont discutés plus en détail dans les dossiers déposés par IBM auprès de la Securities and Exchange Commission américaine (« SEC »), notamment le rapport annuel le plus récent d'IBM, sur Formulaire 20-F déposé auprès de la SEC. Les lecteurs sont avisés de ne pas se fier outre mesure à ces déclarations prévisionnelles, qui sont uniquement valides à la date à laquelle elles ont été faites.

IBM et les autres produits et services IBM mentionnés dans les présentes, ainsi que leurs logos respectifs sont des marques de commerce ou des marques déposées d'IBM et d'autres pays. Pour toute information et des actualités complémentaires concernant les marques de commerce, veuillez consulter https://www.IBM.com/copyright.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 24 juillet 2020 à 07:45 et diffusé par :