BDC publie ses résultats financiers pour 2020





L'exercice a été marqué par le 75e anniversaire de la Banque, le déploiement d'outils de financement numériques supplémentaires et une adaptation importante pour relever les défis économiques engendrés par la COVID-19

MONTRÉAL, le 24 juill. 2020 /CNW Telbec/ - BDC, la banque des entrepreneurs au Canada, a publié aujourd'hui ses résultats financiers pour l'exercice 2020, qui font ressortir le soutien qu'elle a apporté à plus de 62 000 petites et moyennes entreprises pendant la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. L'exercice a été marqué par plusieurs événements importants et a pris fin au moment où commençait un confinement sans précédent en raison de la propagation de la COVID-19 à l'échelle mondiale.

« Avec le recul, il n'y a aucun doute que l'exercice 2020 a été bien rempli. Il a commencé par l'établissement d'objectifs ambitieux pour faire croître les entreprises canadiennes, s'est poursuivi avec les célébrations du 75e anniversaire de BDC, puis a été frappé brusquement par la pandémie de COVID-19 », a déclaré Michael Denham, président et chef de la direction de BDC. « En très peu de temps, nous avons adapté nos activités pour fournir des liquidités supplémentaires et des conseils aux entrepreneurs afin de les aider à surmonter les difficultés économiques. »

Au début du mois de mars, BDC a été l'une des premières organisations à prendre des mesures supplémentaires pour accroître l'accès aux capitaux, dont des prêts de fonds de roulement, des modalités souples et des reports de paiement, du financement relais pour les entreprises financées par du capital de risque et plusieurs outils déployés par l'équipe Services-conseils pour appuyer les entrepreneurs durant la crise. Les investissements de BDC dans des solutions numériques au cours des dernières années ont été un facteur clé pour aider la Banque à répondre à un volume élevé de demandes de financement durant cette période.

En vertu du Programme de crédit aux entreprises (PCE) du gouvernement du Canada, BDC a par la suite lancé plusieurs nouveaux programmes, en particulier un programme de cofinancement pour les petites entreprises et un programme de financement pour les moyennes entreprises, tous deux conçus pour aider les entreprises à obtenir des prêts à terme pour combler leurs besoins en matière de flux de trésorerie opérationnels.

Faciliter l'accès des entrepreneurs aux capitaux tout au long de l'exercice 2020

Malgré un brusque changement de priorités en raison de la pandémie, BDC a continué à jouer son rôle complémentaire en soutenant les entrepreneurs à toutes les étapes de leur développement durant tout l'exercice.

Voici quelques-unes des réalisations financières de BDC pour l'exercice 2020 :

Les clients de BDC ont accepté des prêts totalisant 7,4 milliards de dollars, soit 2,5 % de plus qu'à l'exercice précédent. Le portefeuille total de la Banque s'établit maintenant à 36,5 milliards de dollars en engagement en capital envers les PME.

de la Banque s'établit maintenant à 36,5 milliards de dollars en engagement en capital envers les PME. BDC a consenti jusqu'ici près de 1,1 milliard de dollars en financement pour les entreprises détenues en majorité par des femmes , dépassant sa cible de prêt à ce jour, deux ans après s'être fixé l'objectif de leur accorder 1,4 milliard de dollars en financement d'ici à l'exercice 2021.

, dépassant sa cible de prêt à ce jour, deux ans après s'être fixé l'objectif de leur accorder 1,4 milliard de dollars en financement d'ici à l'exercice 2021. La division Capital de risque de BDC a connu un exercice record sur le plan des produits de la cession de placements, qui ont totalisé 431 millions de dollars, contre 125 millions de dollars pour l'exercice 2019.

de BDC a connu un exercice record sur le plan des produits de la cession de placements, qui ont totalisé 431 millions de dollars, contre 125 millions de dollars pour l'exercice 2019. Capital de croissance et transfert d'entreprise de BDC a affiché une augmentation de 19 % du financement accepté par rapport à l'exercice précédent, ce qui témoigne de l'importante demande pour des solutions de financement personnalisées pour les entreprises à forte croissance.

de BDC a affiché une augmentation de 19 % du financement accepté par rapport à l'exercice précédent, ce qui témoigne de l'importante demande pour des solutions de financement personnalisées pour les entreprises à forte croissance. Services-conseils de BDC a connu une solide croissance, la signature de contrats nets ayant augmenté de 14 % par rapport à l'exercice précédent.

De façon inattendue, comme la plupart des autres institutions financières, BDC a dû augmenter considérablement sa dotation à la provision pour pertes de crédit attendues sur les prêts, en raison de la pandémie de COVID-19. La dotation à la provision pour pertes de crédit attendues sur les prêts s'est établie à 772,5 millions de dollars, contre 179,9 millions de dollars à l'exercice précédent, soit une augmentation de 592,6 millions de dollars. De plus, la Banque a déclaré une moins-value nette plus élevée sur les placements de BDC Capital en raison de l'incertitude et de la volatilité des marchés. Par conséquent, BDC a affiché une perte nette consolidée de 218 millions de dollars pour l'exercice 2020. N'eût été des répercussions de la COVID-19 en mars, la Banque aurait dégagé un résultat net supérieur à ce qu'elle avait prévu dans son Plan d'entreprise. La Banque est convaincue qu'elle est en mesure de faire face à l'environnement économique actuel, compte tenu de son historique financier robuste et de son cadre de gestion du capital existant.

« Quand je pense à l'exercice 2020, et plus particulièrement aux dernières semaines de l'exercice, je suis très reconnaissant des efforts extraordinaires de nos 2 400 employés et de leur mobilisation. En cette période de pandémie, tous ont mis la main à la pâte pour soutenir des milliers d'entrepreneurs. Nous avons été impressionnés par le travail soutenu et la résilience dont ces derniers ont fait preuve et dont ils continuent de faire preuve. BDC continuera d'être là pour eux tout au long de la reprise, avec le financement et les conseils nécessaires pour rebâtir leurs entreprises », a conclu M. Denham.

À propos de BDC

BDC est la seule banque qui se consacre uniquement aux entrepreneurs. Elle offre un accès à du financement ainsi que des services-conseils afin d'aider les entreprises canadiennes à croître et à réussir. BDC Capital, sa division d'investissement, propose une vaste gamme de solutions de capital et de financement personnalisé. Depuis plus de 75 ans, BDC a pour objectif de soutenir les entrepreneurs de tous les secteurs et à toutes les étapes de leur croissance. Pour en savoir davantage et pour consulter gratuitement plus de 1 000 outils, articles et histoires d'entrepreneurs, visitez le site bdc.ca.

SOURCE Banque de développement du Canada

Communiqué envoyé le 24 juillet 2020 à 07:00 et diffusé par :