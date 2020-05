Mary Kay dévoile sa recherche innovatrice à l'occasion du Programme virtuel de la Société des peaux de couleur





Mary Kay Inc., un chef de file de l'innovation dans les soins de la peau, depuis plus de 56 ans, confirme son soutien indéfectible aux communautés de la beauté et scientifique, en présentant ses découvertes à l'occasion du Programme virtuel du Symposium de la Société des peaux de couleur 2020.

La docteure Cristi Gomez, directrice de la division Innocuité des produits et toxicologie environnementale, a révélé les résultats de sa nouvelle recherche sur la science à la base de LumiVie, un sérum intensif de Mary Kay qui éclaircit, stimule et humidifie la peau. Tandis que l'urbanisation s'intensifie dans le monde entier, les effets de la pollution sur la peau sont un sujet d'inquiétude croissant. Une corrélation a été établie entre l'exposition chronique à la pollution de l'air et un vieillissement visible, en particulier, dans le développement de taches pigmentaires. Les chercheurs chez Mary Kay ont donc développé une formule de soins de la peau, contenant des extraits de plantes, et les vitamines B3 et C qui sont l'une et l'autre adaptées pour les peaux sensibles, et efficaces pour le traitement des problèmes de pigmentation de la peau. Ils ont également observé des améliorations dans l'uniformité du teint, la luminosité et la texture de la peau.

« Notre équipe s'est engagée à mener des recherches et à développer des solutions innovantes, pour répondre aux problèmes courants de la peau, qui touchent les femmes et leur confiance en elles », a déclaré la docteure Lucy Gildea, directrice scientifique chez Mary Kay. « En 2020, la division Recherche et développement, de Mary Kay continuera de partager ses dernières découvertes révolutionnaires avec la communauté scientifique dans son ensemble. »

Le Programme virtuel du Symposium de la Société des peaux de couleur n'est que le dernier événement auquel Mary Kay a participé avec la communauté scientifique et académique, et qui renforce l'engagement de longue durée, de la marque, visant à faire progresser la recherche et le développement en matière de santé de la peau. Tous les ans, Mary Kay mène des centaines de milliers de tests scientifiques sur ses produits et ingrédients pour garantir le respect des normes les plus élevées en matière de sécurité, de qualité et de performance. Le portefeuille mondial de Mary Kay compte plus de 1 500 brevets de produits, de technologies et de conceptions d'emballage. En 2018, la société a annoncé l'ouverture d'un site ultramoderne de fabrication et de R&D à Lewisville, au Texas, d'un coût de plus de 100 millions USD.

À propos de Mary Kay

Mary Kay Ash, l'une des premières « briseuses de plafonds de verre », a fondé sa société de beauté il y a plus de 56 ans, avec trois objectifs : développer des opportunités enrichissantes pour les femmes, proposer des produits irrésistibles et rendre le monde meilleur. De ce rêve est née une entreprise qui représente aujourd'hui plusieurs milliards de dollars avec des millions de commerciaux indépendants dans près de 40 pays. Mary Kay a pour vocation d'investir dans la science qui sous-tend la beauté et dans la fabrication de soins pour la peau, de produits cosmétiques de couleur, de suppléments nutritionnels, et de parfums, à la pointe de la technologie. Mary Kay s'engage à valoriser les femmes et leurs familles en s'associant à des organisations du monde entier, en se concentrant sur le soutien à la recherche sur le cancer, en protégeant les survivantes des violences conjugales, en embellissant nos communautés et en encourageant les enfants à poursuivre leurs rêves. La vision initiale de Mary Kay Ash continue de rayonner, un rouge à lèvres à la fois. Pour en savoir plus, consultez MaryKay.com.

