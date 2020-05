Groupe Colabor Inc. publie le résultat des votes des actionnaires





BOUCHERVILLE, Québec, 26 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») a tenu son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires (l' « Assemblée») le 26 mai 2020. Un total de 63 416 622 actions ordinaires, représentant 62,37 % des actions émises et en circulation de la Société étaient représentées en personne ou par procuration à l'Assemblée.

Lors de l'Assemblée, les résolutions suivantes ont été approuvées :

Élection des administrateurs

Les sept candidats présentés à titre d'administrateurs ont été dûment élus au conseil d'administration de Colabor par une majorité des voix comme suit :

NOMS POUR ABSTENTION Nombre % Nombre % Danièle Bergeron 61 771 590 99,16% 523 894 0,84% Robert J. Briscoe 44 073 236 70,75% 18 222 248 29,25% J. Michael Horgan 61 608 388 98,90% 687 096 1,10% Robert B. Johnston 52 579 905 84,40% 9 715 579 15,60% Denis Mathieu 61 060 572 98,02% 1 234 912 1,98% François R. Roy 61 837 030 99,26% 458 454 0,74% Warren White 61 004 488 97,93% 1 290 996 2,07%

Nomination de l'auditeur

La résolution nommant PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. pour agir à titre d'auditeur de la Société jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu'à la nomination de son successeur, et autorisant le conseil d'administration de la Société à déterminer sa rémunération a été approuvée dans une proportion de 98,15%.

Approbation des options non attribuées en vertu du régime d'options d'achat d'actions de Groupe Colabor inc.

Les actionnaires présents en en personne ou par procuration à l'assemblée ont également approuvé dans une proportion de 95,84 % une résolution ordinaire portant sur l'approbation des options non attribuées en vertu du régime d'options d'achat d'actions de la Société.

Approbation des modifications au régime d'options d'achat d'actions de Groupe Colabor inc.

Les actionnaires présents en en personne ou par procuration à l'assemblée ont également approuvé dans une proportion de 97,10 % une résolution ordinaire portant sur l'approbation des modifications proposées au régime d'options d'achat d'actions de la Société.

À propos de Colabor

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l'hôtellerie, de la restauration et de marché des institutions ou « HRI » au Québec, en Ontario et dans les provinces de l'Atlantique, ainsi que celui au détail (épiceries et dépanneurs). À travers ces deux segments d'exploitation, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisés notamment des viandes, poissons frais et fruits de mer, ainsi que des produits alimentaires et connexes par l'intermédiaire des activités Broadline.

Renseignements complémentaires:



Pierre Gagné

Premier vice-président et chef de la direction financière

Groupe Colabor Inc.

450-449-4911

investors@colabor.com

Communiqué envoyé le 26 mai 2020 à 17:05 et diffusé par :