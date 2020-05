Slate Asset Management dévoile sa stratégie pour les circonstances particulières relatives à l'immobilier canadien; Doug Podd se joint à la société à titre de directeur général





TORONTO, 26 mai 2020 /CNW/ - Slate Asset Management (« Slate »), une plate-forme alternative de premier plan pour la gestion des actifs visant surtout l'immobilier, annonce son intention d'injecter jusqu'à 500 millions $ de capitaux de transition dans l'industrie immobilière canadienne à titre de liquidités, et plus particulièrement dans les entités touchées par les perturbations attribuables à la COVID-19.

« Slate a constaté immédiatement l'importance de fournir du capital de transition au marché de l'immobilier canadien par une combinaison de crédit et de fonds structurés. La plate-forme d'investissement, les relations institutionnelles et l'expertise opérationnelle de notre firme nous placent dans une position unique pour combler cet écart », soutient Blair Welch, associé fondateur.

Conjointement avec le dévoilement de sa stratégie, Slate a aussi nommé Doug Podd au poste de directeur général de la succursale de Toronto, et ce, à partir de maintenant. Doug se joint à Slate fort de ses 25 ans d'expérience dans le prêt immobilier commercial. Auparavant, il a travaillé en tant que directeur canadien de la division des services-conseils aux emprunteurs de Brookfield Financial, ayant concédé directement plus de 4,5 milliards $ de prêts destinés à l'immobilier et à l'infrastructure.

« Nous sommes ravis d'accueillir Doug au sein de la firme. Ses connaissances en matière de conseils aux emprunteurs et de prêts commerciaux au sein du marché de l'immobilier canadien apportent beaucoup de valeur à cette stratégie », poursuit Welch.

Slate peut exécuter rapidement et mener à bien avec certitude :

Les solutions de crédit-relais et de prêt de transition : Alors que les conditions de financement se resserrent, Slate aide les emprunteurs à effectuer de nouvelles acquisitions et des refinancements, offrant un éventail de prêts entiers et de prêts de second rang;



L'acquisition et la restructuration de prêts : Slate collabore avec les prêteurs aux prises avec des prêts et des valeurs mobilières sous-performants et non performants pour redéfinir les positions existantes; et



Les solutions souples de liquidité pour les actifs, les fonds et les promoteurs : Slate utilise des capitaux propres privilégiés pour aider à stabiliser les bilans affichant un passif ou disposant de peu de capital.

À propos de Slate Asset Management

Slate Asset Management est une plate-forme de placement immobilier alternatif de premier plan qui gère des actifs d'une valeur supérieure à 6,5 milliards $. Slate est un commanditaire important et un gestionnaire axé sur la valeur d'instruments de placement cotés en bourse qui sont adaptés aux buts et aux objectifs uniques des investisseurs. L'approche sélective et soignée de la firme en matière de placement crée de la valeur à long terme en mettant l'accent sur la préservation du capital et les rendements énormes. Slate s'appuie sur des ressources humaines exceptionnelles, un capital souple et une aptitude manifeste à engendrer et à exécuter une vaste gamme d'occasions attrayantes d'investissement. Visitez le slateam.com pour en apprendre plus.

