Cascades annonce la fermeture de son usine de feuilles de carton ondulé Brown, dans le cadre de l'optimisation prévue de sa plateforme de production de carton-caisse en Ontario





KINGSEY FALLS, QC, le 26 mai 2020 /CNW Telbec/ - Cascades Inc. (TSX: CAS), chef de file des solutions de récupération, d'hygiène et d'emballage écoresponsables, annonce la fermeture de son usine Cascades Emballage carton-caisse - Brown située à Burlington, Ontario. Cette décision fait partie des initiatives déployées en continu par l'entreprise pour optimiser ses opérations dans le secteur de l'emballage carton-caisse.

« Dans le cadre de la consolidation de nos activités d'usines de feuilles de carton ondulé en Ontario, nous allons progressivement redéployer la production de l'usine de Brown vers nos autres unités en Ontario. Cette décision était nécessaire pour aligner les capacités de production actuelles, positionner notre plateforme pour une meilleure performance à moyen et long terme, améliorer la productivité, réduire les frais fixes et renforcer notre offre de service à nos clients du secteur de l'emballage », a déclaré Charles Malo, président et chef de l'exploitation de Cascades emballage carton-caisse.

Les opérations à l'usine Cascades Emballage carton-caisse - Brown cesseront définitivement au plus tard le 31 juillet 2020. Au cours des prochaines semaines, Cascades s'efforcera de minimiser l'impact de cette annonce sur les 45 employés de l'usine, notamment en offrant la possibilité d'être transféré dans d'autres unités d'affaires de Cascades. Les employés qui ne pourront pas, ou ne souhaiteront pas accepter un poste dans d'autres usines, bénéficieront d'un soutien dans leur recherche d'un autre emploi.

Cascades tient à remercier ses employés pour leur dévouement et leur loyauté et compte sur eux pour la transition de ses activités existantes vers ses autres usines.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 12 000 femmes et hommes travaillant dans plus de 90 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

SOURCE Cascades Inc.

Communiqué envoyé le 26 mai 2020 à 15:30 et diffusé par :