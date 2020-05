Les Éleveurs de dindon du Canada annoncent un don supplémentaire de 80 000 $ à Jeunesse, J'écoute et aux 4-H du Canada grâce à l'initiative Le Projet Dindons





Ces fonds serviront à appuyer des initiatives cruciales en santé mentale dans des communautés à l'échelle du pays

TORONTO, le 26 mai 2020 /CNW/ - Les Éleveurs de dindon du Canada ont annoncé aujourd'hui un don supplémentaire de 80 000 $ en ce temps de COVID-19, en vue d'appuyer des initiatives en santé mentale à l'échelle du Canada. Ces dons seront distribués à Jeunesse, J'écoute et aux 4-H du Canada, deux groupes qui travaillent à procurer des ressources et de l'aide reliées à la santé mentale à des jeunes de communautés rurales.

« Au Canada, les communautés rurales et agricoles ont été énormément affectées par la pandémie de COVID-19, et nous nous soucions de son impact sur la santé mentale et sur nos enfants », a affirmé Darren Ference, président, Les Éleveurs de dindon du Canada, de sa ferme à Monitor, en Alberta. « Ces fonds permettront à Jeunesse, J'écoute et aux 4-H du Canada d'offrir un filet de sécurité aux jeunes de communautés rurales, alors que nous devons continuer à traverser ces temps remplis de défis. »

Depuis le début de la pandémie à la mi-mars, Jeunesse, J'écoute a enregistré une augmentation constante du nombre de demandes de service de jeunes de partout au Canada. L'organisme a la capacité de joindre ces jeunes en milieux ruraux et peu populeux, puisque ses services sont disponibles partout au pays, 24/7. Bien enraciné dans les régions rurales du Canada, l'organisme les 4-H du Canada, reconnaît les besoins uniques des jeunes de ces communautés. En travaillant avec Jeunesse, J'écoute, il développe des programmes et des ressources axés sur le bien-être et visant à encourager les jeunes à prendre soin de leur propre santé, incluant leur santé mentale.

« En ces temps sans précédent, des milliers de gens nous ont communiqué leurs inquiétudes à propos de la COVID-19 », affirme Katherine Hay, présidente et directrice générale, Jeunesse, J'écoute. « C'est grâce à l'incroyable soutien de partenaires comme Les Éleveurs de dindon du Canada que nous pouvons réussir à répondre aux besoins de Canadiens à l'échelle du pays provenant principalement de régions éloignées, mais également de grandes villes. »

« D'un bout à l'autre du Canada, le personnel et les bénévoles des 4-H sont dédiés à appuyer les jeunes alors qu'un sentiment de connexion et d'appartenance à la communauté est plus important que jamais », affirme Shannon Benner, présidente-directrice générale, les 4-H C du Canada. « Nous remercions de tout coeur nos généreux donateurs, comme Les Éleveurs de dindon du Canada, d'appuyer nos programmes dont nos jeunes ont tellement besoin en ce moment. »

Le Projet Dindons a été lancé à la mi-Avril avec un don initial de 50 000 $ remis à l'organisme Jeunesse, J'écoute, de même que 25 000 $ en fonds supplémentaires destinés à appuyer des initiatives visant à lutter contre l'insécurité alimentaire à l'échelle du pays. Ce deuxième don de 80 000 $ ira directement à Jeunesse, J'écoute et aux 4-H du Canada afin que, partout à l'échelle du Canada, et particulièrement en régions rurales, les jeunes aient accès au soutien et aux services dont ils ont besoin, quand ils en ont le plus besoin.

À propos de Jeunesse, J'écoute

Jeunesse, J'écoute est le seul service national au Canada accessible 24/7 qui offre aux jeunes l'accès à des intervenants, de l'information et des ressources de professionnels ainsi qu'à un service de soutien bénévole par texto. Les services de Jeunesse, J'écoute sont gratuits, anonymes et offerts en anglais et en français.

À propos des 4-H du Canada

Depuis plus de 100 ans, les 4-H du Canada est l'un des organismes de développement positif des jeunes les plus respectés au Canada. Les 4-H compte près de 25 000 membres et 7 700 leaders bénévoles. Son but est d'aider les jeunes canadiens à « Apprendre en travaillant », dans un environnement sécuritaire, inclusif et amusant. Pour en apprendre davantage sur les 4-H du Canada, veuillez visiter 4-h-canada.ca et suivre l'organisme sur Facebook, Twitter et Instagram.

À propos des Éleveurs de dindon du Canada

Les Éleveurs de dindon du Canada (ÉDC) sont une organisation nationale qui représente plus de 500 éleveurs de dindon au pays. Créée en 1974 sous le régime fédéral de la Loi sur les offices des produits agricoles, l'organisation prône la collaboration dans toute l'industrie canadienne du dindon, encourage la consommation de viande de dindon et administre le système de gestion de l'offre de dindon au Canada.

À propos de l'initiative The Wishbone Project/Le Project Dindons

The Wishbone Project/Le Projet Dindons est le volet national de bienfaisance de l'organisation Les Éleveurs de dindon du Canada et du secteur de la transformation primaire du dindon du Conseil canadien des transformateurs d'oeufs et de volailles (CCTOV). Grâce à des dons monétaires et alimentaires, le Projet Dindons appuie les initiatives communautaires à l'échelle locale, provinciale et nationale. Pour en apprendre davantage, visitez dindoncanadien.ca/le-projet-dindons.

