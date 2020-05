Jefferies organisera le 27 mai une Journée caritative mondiale d'aide à la lutte contre le coronavirus dédiée à la mémoire de Peg Broadbent





Jefferies a confirmé aujourd'hui l'organisation d'une Journée caritative mondiale d'aide à la lutte contre le coronavirus demain, mercredi 27 mai, 2020. L'entreprise et son personnel contribueront aux oeuvres de bienfaisance et aux efforts de secours pour aider ceux qui souffrent des ravages causés par la pandémie mondiale de coronavirus et offriront aux investisseurs du monde entier la possibilité de participer à ces efforts en négociant par le biais de Jefferies. Jefferies dédiera l'intégralité de cet effort à son regretté directeur financier Peg Broadbent, qui a été victime de cette terrible maladie.

Comme cela a été annoncé précédemment, le 27 mai, Jefferies fera dCommeon des commissions nettes de négociation à l'échelle mondiale pour toutes les opérations sur les actions, les titres à revenu fixe et les devises des clients de la firme. En outre, Jefferies, en tant qu'entreprise, fera un don direct d'un million de dollars, et les 3 822 employés du monde entier auront la possibilité de faire des dons en faveur de ces efforts. Ces contributions seront allouées à une série d'oeuvres de bienfaisance en première ligne pour lutter contre cette pandémie mondiale en cours et apporter l'aide d'urgence nécessaire aux personnes touchées. Pour nos amis et partenaires qui souhaiteraient nous rejoindre et faire des dons pour appuyer cet effort et honorer Peg, veuillez contacter Richard Khaleel (numéro de tél. et adresse e-mail indiqués ci-dessous) et nous coordonnerons votre don pour nous assurer qu'il est correctement attribué en votre nom à l'une des oeuvres de bienfaisance de votre choix.

Rich Handler, PDG, et Brian Friedman, président, de Jefferies ont commenté : « Nous tous, chez Jefferies, avons été personnellement et profondément attristés par la perte de notre ami et collègue de longue date, Peg Broadbent, victime du coronavirus et nous sommes très préoccupés par les terribles pertes de vies humaines et l'impact mondial de cette pandémie. Nous dédions cette Journée caritative mondiale en l'honneur de Peg et nous encourageons les employés et les clients de Jefferies à travers le monde à se joindre à nos efforts pour aider ceux qui sont dans le besoin. »

Jefferies Group LLC, basée aux États-Unis, est la plus grande banque d'investissement indépendante, mondiale et multiservices. Axée sur le service client depuis près de 60 ans, Jefferies est un leader dans les services de conseil, d'expertise et d'exécution, aux investisseurs, aux entreprises et aux gouvernements. Notre société propose une gamme complète de services de banque d'investissement, de conseil, de vente et de négociation, de recherche et de gestion de patrimoine, pour tous les produits, dans les Amériques, en Europe et en Asie. Jefferies Group LLC est une filiale à part entière de Jefferies Financial Group Inc. (NYSE : JEF), société de services financiers diversifiés.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre représentant Jefferies.

