Proposition de réforme parlementaire du président de l'Assemblée nationale : Une Assemblée nationale dynamique, moderne et à l'écoute





QUÉBEC, le 26 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le président de l'Assemblée nationale, M. François Paradis, a déposé aujourd'hui sa proposition de réforme parlementaire intitulée Une Assemblée nationale dynamique, moderne et à l'écoute.

« Je souhaite que cet exercice collectif et collaboratif porte ses fruits et mène à des changements qui participeront à améliorer le fonctionnement de l'Assemblée nationale, non seulement pour le bien des parlementaires, mais aussi pour celui des citoyennes et citoyens », a souligné le président de l'Assemblée nationale.

Cette proposition constitue un pas vers la prochaine étape de l'exercice d'amélioration continue que constitue une réforme parlementaire. Les suggestions de modifications qu'elle contient sont orientées autour de quatre grands objectifs :

1. Établir de meilleurs processus de contrôle et de reddition de comptes;

2. Favoriser une meilleure organisation et une meilleure planification des travaux parlementaires;

3. Poursuivre l'intégration des technologies au travail parlementaire;

4. Faire une plus grande place aux citoyens dans le cadre du travail parlementaire.

Toutes les formations politiques représentées à l'Assemblée ainsi que les députés indépendants seront invités à prendre part à cette grande discussion sur la réforme, à laquelle pourront aussi participer toutes les personnes intéressées à y apporter leur contribution.

Le document Une Assemblée nationale dynamique, moderne et à l'écoute peut être consulté en ligne dans la section Documents déposés du site Web de l'Assemblée nationale.

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Communiqué envoyé le 26 mai 2020 à 14:25 et diffusé par :