Le nombre de PME complètement ouvertes grimpe au Canada

MONTRÉAL, le 26 mai 2020 /CNW/ - Au Canada, le pourcentage d'entreprises ayant rouvert complètement a continué d'augmenter cette semaine et se situe maintenant à 38%, comme le montre le tout dernier sondage de la FCEI. De même, avec la levée de certaines restrictions au Québec, les PME de la province connaissent un sort similaire : le taux d'ouverture complète passe de 38 % à 43 %.

Mais c'est au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard qu'on compte à ce jour le plus grand nombre d'entreprises complètement ouvertes (54 %). La Saskatchewan les suit de près avec un pourcentage qui s'élève à 51 %. Quant à la Nouvelle-Écosse, l'Ontario et Terre-Neuve-et-Labrador, ces provinces demeurent là où l'économie est la moins ouverte.

Pourcentage de PME complètement rouvertes, par province

C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. Qc N.-B. Î.-P.-É. N.-É. T.-N.-L. 36 47 51 46 34 43 54 54 29 20

«?Ce qui est significatif, c'est que la proportion de PME qui disent être complètement fermées est tombée à 17 %, alors que 44 % des entreprises sont aujourd'hui partiellement ouvertes. Malheureusement, de nombreux secteurs sont encore fermés en grande partie. Par exemple, les arts et loisirs, les services sociaux, l'hébergement et la restauration sont les moins susceptibles d'être rouverts complètement », précise Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la FCEI.

À mesure que les restrictions sont levées et que les économies redémarrent, les PME ont plusieurs inquiétudes, par exemple faire respecter les règles de distanciation sociale par leurs employés et leurs clients (58 %); faire en sorte que leurs clients soient à l'aise (51 %); se tenir au courant des exigences liées au nettoyage et à la désinfection (51 %); savoir quelles sont les règles à respecter (49 %); accéder à de l'équipement de protection individuelle (39 %), et avoir suffisamment d'employés (29 %).

Afin d'aider les propriétaires de PME, la FCEI a mis à leur disposition plusieurs outils et ressources, notamment :

Un accès gratuit aux experts FCEI pour obtenir des conseils personnalisés sur tous les programmes d'aide gouvernementale : fcei.ca/adhesiondecouverte

Une trousse pour la reprise des affaires comprenant de l'information sur les directives provinciales, une affiche «?Entrez, nous sommes ouverts!?», des modèles sur la sécurité en milieu de travail, et bien plus encore.

Une page Facebook «?Équiper les PME contre la COVID-19?» où les chefs de PME peuvent trouver des fournisseurs d'équipement de protection individuelle pour leur entreprise.

