Mutuelles en SST de l'UMQ - Sept municipalités se distinguent en santé et sécurité du travail





MONTRÉAL, le 26 mai 2020 /CNW Telbec/ - L'assemblée générale 2020 des mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) s'est tenue aujourd'hui de façon virtuelle.

À cette occasion, l'UMQ a décerné, pour une neuvième année consécutive, des palmes d'excellence à sept municipalités pour souligner leur performance exceptionnelle pour les années 2018-2019 au sein des mutuelles, tant sur le plan de la prévention et du financement en matière de santé et de sécurité du travail que de la gestion des accidents du travail.

L'Union tient à féliciter les municipalités lauréates et encourage ses membres à poursuivre leurs efforts en prévention afin d'assurer des milieux de travail toujours plus sécuritaires pour leurs employées et employés, particulièrement dans le contexte de la crise sanitaire causée par la pandémie de la COVID-19.

Liste des municipalités lauréates

Bois-des-Filion

Joliette

MRC Les Etchemins

Matagami

Saint-Lazare

Saint-Raymond

Val-d'Or

À propos des mutuelles en SST de l'UMQ

Coordonnées par le Carrefour du capital humain de l'UMQ, les mutuelles de prévention en SST de l'Union regroupent plus d'une centaine de municipalités. Elles visent à offrir à leurs membres des ressources hautement qualifiées en matière de gestion, de prévention et de financement en SST, tout en réalisant des économies. En moyenne, celles-ci ont été de l'ordre de 20 % au cours des dix dernières années. Depuis 2009, les municipalités qui participent aux mutuelles ont bénéficié d'un retour de cotisation de l'ordre de plus de 7,5 millions $ à la suite des activités de gestion.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Communiqué envoyé le 26 mai 2020 à 13:00 et diffusé par :