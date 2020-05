Manuvie offre aux employés une « journée de remerciement » en 2020 et ajoute cinq journées personnelles en 2021





En dollars canadiens, sauf indication contraire

TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 26 mai 2020 /CNW/ - Manuvie et John Hancock comptent plus de 35 000 employés auxquels ils offriront une « journée de remerciement » le vendredi 19 juin prochain afin de souligner tout le travail qu'ils ont accompli pour servir les clients, rendre les décisions plus simples et aider les gens à vivre mieux. De plus, afin de favoriser le bien-être et d'encourager les employés à prendre des congés régulièrement, la Société offrira cinq journées personnelles supplémentaires à chaque employé l'an prochain. Ainsi, chacun aura l'occasion de prendre des vacances qui compte réellement, ce qui n'aura peut-être pas été possible dans le contexte actuel.

« Je suis très fier et reconnaissant de l'engagement dont nos employés ont fait preuve; il a fallu de l'énergie et une endurance incroyable, a déclaré Roy Gori, chef de la direction de Manuvie. Bien que de nombreuses collectivités amorcent le processus de réouverture, nous pouvons présumer que les choses ne reviendront pas à ce que nous pensions être "normal" pendant un certain temps. Nous devrons donc tous continuer à prendre soin de nous-mêmes et à adopter de saines habitudes, notamment en nous "débranchant" et en prenant le temps de nous détendre. On va le faire ensemble, en tant qu'équipe mondiale, le vendredi 19 juin prochain. »

En plus de ces congés supplémentaires, Manuvie et John Hancock ont pris diverses mesures pour soutenir le bien-être de leurs employés et de leur famille en réponse aux défis auxquels ils font face en raison de la pandémie. La Société offre des modalités de travail souples, des congés payés supplémentaires et d'autres ressources virtuelles en santé mentale.

Manuvie est également fière d'avoir versé 25 millions de dollars en réponse à la COVID-19; cette somme a été consacrée à plusieurs aspects cruciaux, dont les mesures de répits pour ses clients, le soutien aux employés et l'aide aux collectivités.

À propos de Manuvie

