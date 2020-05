Le gouvernement du Canada dirige le mouvement mondial pour renforcer la promotion de la cybersécurité et lutter contre la désinformation des Canadiens en ligne





OTTAWA, le 26 mai 2020 /CNW/ - La population canadienne veut avoir l'assurance que l'Internet d'aujourd'hui et de demain demeurera fiable. La vague de désinformation et de cybermenaces qui a émergé dans le contexte de la COVID-19 nous montre la nécessité de renforcer notre capacité de prévenir la diffusion de faux renseignements par des acteurs étrangers et les cyberactivités malveillantes.

Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada, a annoncé que le gouvernement du Canada s'est engagé à être l'un des trois coresponsables du principe Lutte contre l'ingérence électorale dans le cadre de l'Appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace.

En tant que coresponsable du Principe 3, de concert avec Microsoft et l'Alliance for Securing Democracy, le gouvernement du Canada participera dans les mois à venir à des activités phares liées à l'ingérence électorale ainsi qu'au renforcement des capacités internationales dans ce domaine. Les participants à l'Appel de Paris se sont engagés à travailler ensemble afin d'adopter des pratiques exemplaires en matière de lutte contre la désinformation en ligne et les menaces visant la cybersécurité et d'assurer la mise en oeuvre de ses principes en ligne.

L'Appel de Paris est une déclaration internationale établie en novembre 2018. On y invite les États, le secteur privé et la société civile à collaborer afin de promouvoir la sécurité dans le cyberespace. Il s'agit de l'accord multipartite le plus important jamais conclu au chapitre de la cybersécurité. Plus de 550 entités à l'échelle internationale, dont plus de 95 gouvernements, appuient la cause.

« Le leadership du Canada dans le cadre de l'Appel de Paris aidera la communauté internationale à développer une expertise et à comprendre quels sont les moyens les plus efficaces pour lutter contre la désinformation en ligne et les cyberactivités malveillantes liées à l'ingérence électorale. Nous nous réjouissons de collaborer avec Microsoft et l'Alliance for Securing Democracy à l'égard de cette importante initiative qui arrive à point nommé, et de contribuer à renforcer la cybersécurité de la population canadienne et des nations du monde entier. »

- Dominic LeBlanc, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada

« La sécurité électorale est l'un des enjeux les plus importants de notre époque. Le leadership du Canada dans ce volet important de l'Appel de Paris contribuera à renforcer la confiance à l'égard des élections, non seulement au Canada, mais dans les démocraties du monde entier. »

- Brad Smith, président, Microsoft

« Certains intervenants étrangers retournent les forces des pays démocratiques contre eux en se servent d'outils asymétriques comme les cyberattaques. De cette façon, ils peuvent s'ingérer dans les processus électoraux et nuire aux institutions démocratiques tout en développant leurs méthodes de contrôle et de manipulation. Ce problème exige une mobilisation de l'ensemble de la société et de nouveaux modes de coopération entre les gouvernements, le secteur privé et la société civile. C'est l'approche qu'incarnent les signataires de l'Appel de Paris. Le gouvernement du Canada est un porte-étendard des pratiques exemplaires en matière de défense contre les efforts que déploient des acteurs étrangers pour nuire à notre démocratie. Nous sommes heureux de l'accueillir comme cochampion de cette initiative visant à protéger les processus électoraux et à renforcer les institutions démocratiques dans le monde. »

- Laura Rosenberger, directrice, Alliance for Securing Democracy

L'Appel de Paris a été lancé par Emmanuel Macron, président de la République française, à l'occasion de la réunion à l'UNESCO du Forum sur la gouvernance d'Internet et du Forum de Paris sur la paix en novembre 2018.

a été lancé par Emmanuel Macron, président de la République française, à l'occasion de la réunion à l'UNESCO du Forum sur la gouvernance d'Internet et du Forum de sur la paix en novembre 2018. L'Appel de Paris a pour but de répondre, dans le cadre d'une coopération et d'une collaboration internationales, aux nouvelles menaces du cyberespace qui pourraient mettre en danger les citoyens et les infrastructures.

a pour but de répondre, dans le cadre d'une coopération et d'une collaboration internationales, aux nouvelles menaces du cyberespace qui pourraient mettre en danger les citoyens et les infrastructures. L'un des neuf principes fondamentaux de l'Appel de Paris , le Principe 3, Lutte contre l'ingérence électorale, vise à « développer notre capacité de prévenir les interférences de la part d'acteurs étrangers destinées à déstabiliser des processus électoraux au moyen de cyberactivités malveillantes ».

, le Principe 3, Lutte contre l'ingérence électorale, vise à « développer notre capacité de prévenir les interférences de la part d'acteurs étrangers destinées à déstabiliser des processus électoraux au moyen de cyberactivités malveillantes ». Parmi les autres gouvernements qui participent à l'Appel de Paris , citons l'Allemagne, l'Australie, le Chili, les Émirats arabes unis, le Japon, la Norvège et le Royaume-Uni.

, citons l'Allemagne, l'Australie, le Chili, les Émirats arabes unis, le Japon, la Norvège et le Royaume-Uni. Le leadership du Canada dans le cadre de l'Appel de Paris donne suite à l'engagement du G7 pris dans Charlevoix, qui vise à collaborer, à détecter et à contrer l'ingérence malveillante d'acteurs étrangers souhaitant nuire aux processus démocratiques et aux intérêts nationaux. Il donne également suite à notre rôle de promoteur du Mécanisme de réponse rapide du G7.

