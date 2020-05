Zyxel lance son portefeuille d'accès sans fil, fixe 5G NR





Zyxel Communications a annoncé que son portefeuille de produits d'accès sans fil, fixe (Fixed Wireless Access, FWA) 5G était disponible pour les fournisseurs de services, et que sa production en série allait commencer dès le 2e trimestre 2020. Pour accélérer votre activité grâce au FWA 5G NR de Zyxel, cliquez ici.

Les abonnés d'aujourd'hui s'attendent à pouvoir disposer d'une bande passante robuste et à une faible latence. Certains foyers restent cependant limités en termes de connexion haut débit fiable. Le portefeuille FWA de Zyxel permet aux fournisseurs de services d'exploiter la technologie 5G NR pour fournir des services haut débit, haut de gamme, à haute capacité ; une connectivité à grande vitesse ; une sécurité de réseau avancée ; ainsi qu'une grande flexibilité de déploiement.

Offrant des options pour l'extérieur, l'intérieur, et portables, Zyxel propose avec son portefeuille FWA 5G NR une large gamme de produits, parmi lesquels :

· Routeur d'extérieur 5G NR (NR7101)

· Routeur d'intérieur 5G NR (NR5101)

· Routeur portable 5G NR (NR2101)

Conjointement, ces solutions garantissent une connectivité en tout lieu. Combinant les derniers développements de la technologie WiFi 6, le portefeuille de solutions 5G NR de Zyxel crée une expérience WiFi supérieure, à très grande vitesse et sans zone morte, pour les fournisseurs de services et leurs abonnés.

Les solutions FWA 5G NR de Zyxel sont également accompagnées d'une application mobile simple et intuitive qui permet aux abonnés d'installer et de connecter facilement les appareils à leur réseau. L'application réduit de façon considérable les temps d'installation et le besoin d'installations professionnelles coûteuses. Les abonnés peuvent également recourir à l'application mobile pour renforcer leur placement de CPE et obtenir ainsi la meilleure connexion 5G.

« La 5G NR offre aux fournisseurs de services l'opportunité de créer une filière plus large, une diffusion des données plus rapide et une latence extrêmement faible : tout ce que les abonnés souhaitent et dont ils ont besoin, en particulier en cette période où les gens se connectent plus que jamais auparavant depuis leur domicile », a déclaré Karsten Gewecke, vice-président exécutif, directeur de l'UC régionale EMOA, chez Zyxel Communications. « Le lancement du portefeuille d'accès sans fil, fixe 5G, de Zyxel témoigne de notre engagement à aider les fournisseurs de services à générer de nouvelles opportunités commerciales et la meilleure expérience d'abonné possible. »

Disponibilité

Les NR7101, NR5101, et NR2101 seront disponibles pour les fournisseurs de services de la région EMOA dès le 2e trimestre 2020. Les fournisseurs de services peuvent contacter leurs représentants locaux Zyxel pour vérifier la disponibilité. Pour en savoir plus sur les produits, rendez-vous sur le site Web mondial de Zyxel.

À propos de Zyxel Communications

Zyxel fournit des innovations technologiques et connecte le monde à l'Internet depuis plus de 30 ans. Qu'il s'agisse d'établir un accès via des solutions haut débit fixes ou mobiles, Zyxel offre un portefeuille complet et flexible de produits qui conviennent parfaitement aux fournisseurs de services et à leurs abonnés.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 26 mai 2020 à 11:50 et diffusé par :