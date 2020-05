Verimatrix remporte le prix TV Technology Best of Show avec sa solution VCAS 5 pour DVB





Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour que sa solution VCAStm 5 pour DVB (Digital Video Broadcasting) a remporté le prix Future Best of Show Awards 2020, remis par TV Technology. Ce prix récompense la solution VCAS 5 pour DVB - une nouvelle version repensée et encore plus performante de sa solution de sécurité VCAS pour DVB Broadcast - comme une innovation exceptionnelle.

"Bien que nous n'ayons pas pu dévoiler notre solution VCAS 5 pour DVB lors du salon NAB, nous sommes heureux de l'accueil positif que lui ont réservé les experts de l'industrie membres du jury des Future's Best of Show Awards", a déclaré Asaf Ashkenazi, COO de Verimatrix. "Ce qui rend cette solution innovante si remarquable, est non seulement sa capacité à fournir le plus haut niveau de sécurité de diffusion existant à ce jour, mais également sa faculté à offrir aux opérateurs des améliorations en termes de vitesse, d'adaptabilité, d'évolutivité et de réduction des coûts - tout en garantissant une expérience utilisateur de qualité".

En avril, Verimatrix annonçait avoir entièrement repensé sa solution de sécurité VCAS pour la diffusion DVB en se basant sur les retours de ses clients. Il en est ressorti la solution VCAS 5 pour DVB, offrant aux opérateurs une solution modernisée pour les réseaux unidirectionnels, plus rentable et plus facile à mettre en oeuvre.

"Nous tenons à remercier les nombreuses entreprises qui ont participé au programme de cette année dans des circonstances aussi inhabituelles", a déclaré Paul McLane, managing director of content du groupe Future's B2B media technology. "Il ressort clairement de ces nominations et de ces lauréats exceptionnels que malgré la crise actuelle, l'innovation technologique reste forte dans notre industrie".

Une édition spéciale de ce programme de récompenses a été organisée cette année en l'absence du salon NAB, les participants étant jugés sur la base du dossier de candidature transmis. Les lauréats des prix Future's Best of Show ont été évalués par un jury d'ingénieurs et d'experts de l'industrie et ont été choisis selon des critères d'innovation, de fonctionnalités, de rentabilité et de performance au service de l'industrie.

Pour en savoir plus sur la solution VCAS 5 pour DVB ou demander une démonstration, visitez le site www.verimatrix.com/DVB5.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d'aujourd'hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

