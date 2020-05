SAAQ et COVID-19 - Réouverture des points de service en mode sans rendez-vous





QUÉBEC, le 26 mai 2020 /CNW Telbec/ - Dans la foulée du déconfinement par vague orchestré par le gouvernement et afin de favoriser une expérience client optimale, la Société de l'assurance automobile du Québec ajoutera, à compter du 1er juin, l'option du sans rendez-vous dans ses centres de services. Chez certains mandataires, cette option sera disponible dès cette semaine. Les clients pourront ainsi choisir entre prendre rendez-vous, avec engagement de respecter l'heure de rendez-vous, et se présenter directement dans un point de service et attendre en file pour effectuer leur transaction. Dans les deux cas, les clients qui se présenteront auront la responsabilité de respecter les mesures de la Santé publique.

Afin d'éviter la file d'attente, la prise de rendez-vous peut se faire en se rendant en ligne sur le site Web de la Société, à saaq.gouv.qc.ca, ou encore par téléphone, au 1 855 564-3170.

Nos mandataires

Plusieurs de nos mandataires en permis et immatriculation sont maintenant ouverts. Il est recommandé de communiquer directement avec eux pour prendre rendez-vous ou savoir s'il est possible de se présenter sans rendez-vous. Vous pouvez trouver les coordonnées des mandataires en allant sur le site Web de la Société à saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/.

Examens de conduite

Les examens théoriques sont de nouveau offerts. Il est maintenant possible de prendre rendez-vous pour passer un examen théorique à partir des services en ligne de la Société. Pour ce qui est des examens de conduite pratiques, la Société est à revoir l'organisation physique et l'approvisionnement de matériel nécessaire afin de les réaliser selon les exigences de la Santé publique. Une annonce sera faite au cours des prochaines semaines.

Services en ligne

Des services en ligne sont également disponibles et demeurent la meilleure façon d'effectuer une transaction rapidement, tout en évitant les déplacements. Les particuliers peuvent notamment remiser, déremiser et mettre au rancart leur véhicule ainsi que payer leur renouvellement de permis de conduire et d'immatriculation. L'utilisation de nos services en ligne au cours des dernières semaines a permis de réduire l'achalandage dans nos points de service et d'accélérer nos opérations.

Renouvellement de permis de conduire sans déplacement

Rappelons que la Société effectue le renouvellement automatique des permis de conduire qui arrivent à échéance. Les personnes recevront par la poste un permis portant la photo la plus récente qui figure dans leur dossier ainsi qu'un avis de paiement. Elles n'ont donc pas à se déplacer pour obtenir ce service.

La Société continue d'informer sa clientèle sur l'évolution de la reprise des services au moyen de communiqués, de la foire aux questions de son site Web ou des médias sociaux. Pour toute question d'ordre général, les clients peuvent appeler au 1 800 361-7620.

