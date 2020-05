Premier encan virtuel de la Fondation du MNBAQ





Au profit du programme : L'Art d'être humain

QUÉBEC, le 26 mai 2020 /CNW Telbec/ - Chamboulé par la pandémie, le monde de la philanthropie doit se réinventer. Afin de maintenir ses activités de financement, plus que jamais indispensables au soutien des nombreux projets du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), grâce à la collaboration de précieux partenaires, la Fondation du MNBAQ lance son premier encan virtuel au profit du programme L'Art d'être humain, visant à accueillir des clientèles fragilisées au Musée.

Tout a été mis en oeuvre, afin de faire vivre une expérience aux participants comme s'ils y étaient. Ces derniers n'auront qu'à s'inscrire, le mercredi 27 mai, de 10 h à 11 h, à l'événement de lancement qui réunira M. Jean St- Gelais, président du conseil d'administration de la Fondation du MNBAQ, M. Jean-Luc Murray, directeur général du MNBAQ, et Mme Lise Dubé, présidente-directrice générale de la Fondation du MNBAQ. Les partenaires galeristes seront également en direct de leur lieu de diffusion afin de présenter les oeuvres mises à l'encan.

Par la suite, du 27 au 31 mai prochains, tous ceux et celles qui s'engageront dans l'aventure auront la chance de miser sur une magnifique sélection d'oeuvres d'artistes québécois, mais aussi sur des lots incontournables - notamment un chandail des Canadiens de Montréal signé par son capitaine Shea Weber - sur la plateforme macause.com (nom de l'encan : FMNBAQ). Grâce au soutien des généreux participants, différentes clientèles plus vulnérables pourront vivre une expérience muséale unique et sur mesure.

Participer à ce premier encan virtuel de la Fondation du Musée, c'est faire d'une pierre deux coups, soit de s'offrir le cadeau d'une oeuvre d'art à la maison, mais aussi de permettre au plus grand nombre d'avoir accès à la beauté, à l'art qui fait du bien.

Cet événement spécial est une occasion unique de se rassembler, de célébrer l'art du Québec et de contribuer, dans un magnifique élan collectif, à la culture inclusive, à la culture pour tous.

La Fondation du MNBAQ remercie déjà du fond du coeur tous les participants!

Événement de lancement de l'encan virtuel

Quand : le mercredi 27 mai, de 10 h à 11 h

Pour s'inscrire :

https://respublica.zoom.us/webinar/register/WN_y67wVcdkQEa1m9dIssoNNg

