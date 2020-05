Porter Airlines reporte la reprise de son service aérien au 29 juillet





TORONTO, le 26 mai 2020 /CNW/ - Porter Airlines reporte la reprise de ses vols au 29 juillet, soit un mois plus tard que prévu initialement, en raison du maintien des restrictions de voyage attribuables à la COVID-19.

«?Nous souhaitons que nos avions retournent dans le ciel le plus tôt possible et nous travaillons activement à préparer la reprise de notre service aérien. Toutefois, l'incertitude permanente que représentent les restrictions de voyage imposées par le gouvernement, dont la fermeture des frontières, a une incidence sur notre capacité d'effectuer des vols?», précise Michael Deluce, président-directeur général de Porter Airlines. «?Nous surveillons de près l'évolution de la situation et nous savons que Porter jouera un rôle important pour offrir aux gens des options de voyage lorsque l'économie se redressera.?»

Les marchés saisonniers estivaux que Porter avait l'intention de desservir en 2020 sont annulés dans le cadre de ce report de service. Muskoka, en Ontario, et Stephenville, à Terre-Neuve, sont les deux destinations touchées.

Porter se prépare à mettre en place des mesures de santé et de sécurité renforcées pour la reprise du service. Les détails de ces initiatives seront annoncés lorsque nous approcherons de la date de reprise des vols, afin que nos mesures soient le plus étroitement possible en phase avec les plus récentes recommandations en matière de santé publique.

Afin d'offrir une certaine souplesse et de permettre aux voyageurs d'acheter en toute tranquillité leurs prochains voyages, Porter renonce aux frais de modification et d'annulation pour tous les tarifs réservés entre aujourd'hui et le 29 juillet. Cette mesure s'applique également aux forfaits de vacances d'Évasions Porter.

