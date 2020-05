Les Métallos félicitent le NPD pour avoir obtenu un engagement fédéral en matière de congés de maladie payés

Nordson EFD, une filiale de Nordson , premier fabricant mondial de systèmes de dosage de fluides de précision, lance OptiSuretm , un logiciel d'inspection optique automatisée (AOI) et un laser confocal, en tant que modules complémentaires pour ses...

Le Syndicat des Métallos félicite le Nouveau Parti démocratique pour avoir obtenu l'engagement du gouvernement fédéral à garantir deux semaines de congé de maladie payé pour les travailleurs du Canada. « Notre syndicat et d'autres organisations...

Alors que les rassemblements à l'extérieur sont maintenant permis sous certaines conditions par les autorités de la santé publique, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs rappelle l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert qui a cours...